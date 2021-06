Murić vsaj še eno sezono pri Cedeviti Olimpiji

Kot so sporočili iz kluba, je s Cedevito Olimpijo 29-letni Ljubljančan podpisal pogodbo, po kateri bo dres ljubljanske ekipe nosil vsaj do konca tekmovalne sezone 2021/22.

S klubom je v minuli sezoni osvojil naslov državnega in superpokalnega prvaka. Košarkarsko pot je Murić začel pri bežigrajskih Parkljih, pozneje igral še za škofjeloški TCG Mercator, Krko, s katero je med letoma 2010 in 2014 osvojil tudi štiri naslove državnega prvaka, leta 2014 pa je prestopil v beograjski Partizan. V tujini je igral še za turški Banvit in Anadolu Efes, poljsko Zielono Goro, decembra 2018 pa odšel v zagrebško Cedevito. Leta 2019 je Murić kot prvi košarkar postal del Cedevite Olimpije.

V zadnji sezoni je Murić igral na 24 tekmah lige Aba in v povprečju beležil 8,5 točke in 3,9 skoka, v evropskem pokalu pa je nastopil na 16 tekmah (9,4 točke, 4,1 skoka), medtem ko je v ligi Nova KBM odigral 12 tekem (7,8 točke, 4,3 skoka).

"Vesel sem, da ostajam v Ljubljani. V Cedeviti Olimpiji se počutim zelo dobro, klub je vrhunsko organiziran, prav tako pa je vzdušje v garderobi vedno odlično. Vsi vemo, da želimo v prihajajoči sezoni napraviti korak naprej, in to bo glavna motivacija ob vrnitvi na delo v Stožice. Komaj čakam, da se s soigralci po poletju, ki ga bo zaznamovala reprezentančna akcija, znova vidimo. Upam in želim si, da bo dvorana v prihodnji sezoni lepo napolnjena in da bodo navijači skupaj z nami uživali v tekmah," je za spletno stran kluba dejal Murić.