Murić objokuje odsotnost navijačev: Ob vseh teh zmagah bi bile Stožice že lepo polne

Ljubljanska Cedevita Olimpija si je z zmago nad grškim Promitheasom na zaostali tekmi petega kola Evropskega pokala prvič v zgodovini priigrala svoje mesto med najboljšimi 16 moštvi. Ljubljana in Slovenija sta (bosta) znova priča vrhunski klubski košarki.

V sezoni 2018/19 je bil del zagrebške Cedevite tudi Edo Murić. Skupaj z Rokom Lenijem Ukićem sta zmaja postala prva igralca v zgodovini Cedevite Olimpije, ki sta se med najboljših 16 ekip drugega najbolj kvalitetnega košarkarskega tekmovanja Stare celine prebila tako z ljubljanskim, kot tudi z zagrebškim kolektivom. "Naše delo ni zaključeno," je po uvrstivi med 16 najboljših za uradno spletno stran kluba povedal Murić, ki je tekmo sklenil z devetimi točkami in šestimi skoki, zadel pa je tudi zadnja prosta meta na tekmi, s katerima je potrdil tesno zmago Cedevite Olimpije. "V prvem polčasu smo igrali daleč od tega, kar je glavni trener zahteval od nas. Igrali smo po liniji najmanjšega odpora, to pa ni to, kar si trener Jurica Golemac želi. Bili smo utrujeni, saj smo pred dvema dnevoma že odigrali eno težko tekmo. To ni izgovor. Z dobro igro v obrambi, smo dobili samozavest v napadu, in to je olajšalo zadeve. V drugem polčasu smo pokazali pravi obraz in dobili tekmo."

Ravno v sezoni, ko Ljubljančani dosegajo številne uspehe, pa je navijače s tribun Arene Stožice in številnih drugih športnih tekmovanj oddaljila pandemija COVID-19. Le s skupnimi močmi bomo pandemijo premagali, Murić pa izpostavlja, da si želi, da nam to uspe čim prej. "Navijači zagotovo manjkajo, a to ni izgovor za to, da zaigramo slabo. Manjkajo nam, manjkajo tudi ostalim ekipam, kar je na nek način edino pošteno. Prednost domačega terena je izgubila svoj smisel. Toda potrebno je igrati, potrebno je najti motivacijo, in prikazati dobre igre tudi brez njih. Zagotovo je lažje igrati z navijači na tribunah, saj te prav oni dvignejo, ko jih potrebuješ. Zelo nam je žal, da COVID-19 vpliva na naša življenja, in da navijačev ni z nami v Stožicah, saj verjamemo, da bi bila dvorana zdaj že kar lepo napolnjena. Toda gremo naprej, in upamo, da bodo čim prej z nami."

Misli so Muriću za trenutek švignile tudi proti drugemu delu Evropskega pokala, a še prej se morajo zmaji v odpraviti v Patras in se udariti s Promitheasom, v nedeljo pa jih čaka še dvoboj desetega kola Lige ABA proti zagrebški Ciboni. "Če ne misliš, da lahko premagaš vsakega, ne smeš igrati košarke. Mi smo dobra ekipa s kvaliteto. Veliko časa preživimo v dvorani. Nič ne prepuščamo slučaju. Iz tekme v tekmo igramo bolje, napredujemo, in to mi je zelo všeč. Upam, da bomo vsi ostali zdravi, saj potem ne dvomim v to, da bomo šli vsako tekmo na zmago."