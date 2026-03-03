Naslovnica
Košarka

Murray in Jokić prispevala levji delež k zmagi Denverja

Utah, 03. 03. 2026 08.18

Avtor:
A.V. STA
Nikola Jokić

Košarkarji moštva Denver Nuggets so v noči na torek po srednjeevropskem času gostovali pri zasedbi Utah Jazz in težje od pričakovanj prišli do nove zmage v ligi NBA. Na koncu je bilo 128:125 za prvake iz leta 2023, kar 45 točk je prispeval odlični kanadski ostrostrelec Jamal Murray, srbski as Nikola Jokić pa je 22 točkam dodal še 12 skokov in pet podaj.

Organizator igre Denverja Jamal Murray je na tekmi, na kateri se je vodstvo zamenjalo kar 22-krat, zadel osem trojk in dosegel 13 od 19 metov iz igre. Murrayjev virtuozni nastop je z 22 točkami podprl srbskim as Nikola Jokić, ki je imel na svojem računu tudi 12 skokov, v večeru, ko so vsi igralci prve postave Denverja dosegli dvomestno število točk.

Denver se je dvignil na razmerje 38-24 za peto mesto v zahodni konferenci, medtem ko je Utah padel na 18-43 in ga le eno mesto loči od zadnjega na zahodu. Luka Dončić in Los Angeles Lakers, ki so imeli prost večer, so šesti z razmerjem 36 zmag in 24 porazov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo se je vrnil po pettedenski odsotnosti zaradi poškodbe, vendar ni mogel preprečiti, da bi ekipa Milwaukee Bucks, katere član je, izgubila proti razigrani ekipi Boston Celtics, ki je slavila s kar 108:81. Milwaukee je po tretjem zaporednem porazu na 11. mesto, ki ne zagotavlja končnice, tik pod mestom, ki vodi v kvalifikacijski turnir play-in. Bostončani na razpredelnice vzhoda zaostajajo le za vodilnim Detroitom. Kelti ima razmerje zmag in porazov 41:20, Detroit 45:14.

Antetokounmpo, ki je nastopil prvič po poškodbi mečne mišice v desni nogi konec januarja, je tekmo končal z 19 točkami in 11 skoki. Vseh pet članov začetne peterke je za Celtics doseglo dvomestno število točk, Payton Pritchard je s klopi vpisal 25 točk, vključno s petimi trojkami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V drugih tekmah je Traeju Youngu uspel nenavaden podvig. Sodniki so ga izključili, ne da bi zaigral na prvi tekmi za novi klub Washington Wizzards. V tretji četrtini tekme, ki so jo čarovniki iz prestolnice izgubili s 118:123 proti Houston Rockets, je stopil na igrišče, da bi se pritožil. Burno se je odzval na incident, ko je soigralca Jamirja Watkinsa član Houstona Tari Eason porinil na trdo podlago.

"Ne pričakujte, da bom še velikokrat izključen, ampak zagotovo bom s seboj prinesel to energijo in tekmovalnost, ko se bom postavil za svoje brate!" je Young po incidentu zapisal na Twitterju. Na igrišču je blestel Houston, ki je izboljšal svoj izkupiček na 38:22 in ostaja na tretjem mestu v zahodni konferenci. Alperen Sengun je bil najboljši strelec Houstona z 32 točkami, Kevin Durant pa je dosegel 30 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V San Franciscu je Kawhi Leonard je dosegel 23 točk, osem skokov in štiri podaje, Los Angeles Clippers pa so nadoknadili 17-točkovni zaostanek in premagali oslabljene Golden State Warriors z izidom 114:101. Darius Garland je v svojem debiju za Clippers dosegel 12 točk, ko je vstopil s klopi in igral skoraj 23 minut na svoji prvi tekmi, odkar ga je prejšnji mesec na zadnji dan prestopnega roka prišel iz Clevelanda, James Harden pa je prestopil k Cavaliers.

Liga NBA, izidi:
Washington Wizards - Houston Rockets 118:123

Milwaukee Bucks - Boston Celtics 81:108

Utah Jazz - Denver Nuggets 125:128

Golden State Warriors - LA Clippers 101:114

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

košarka liga nba utah jazz denver nuggets nikola jokić

Luka Dončić je rojstni dan praznoval z Novakom Đokovićem

