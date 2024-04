LeBron: Ko je žoga zapustila njegove dlani, sem vedel, da bo zadel

Lakers so z izjemo dveh hitrih vodstev domačega Denverja s 3:0 in 5:3 vseskozi ohranjali korak ali dva prednosti. Po prvih 24 minutah so imeli 15 točk naskoka, sredi tretje četrtine pa so vodili tudi za 19 točk. Toda Denver je na krilih Nikole Jokića , in sicer pri metu ne ravno razpoloženega Jamala Murrayja , rezal v zaostanek, ga do konca tretjega dela znižal na deset točk, nato pa v zadnji četrtini prišel do tesne končnice. V njej ni vodil vse do izteka časa, ko je po metu iz polrazdalje zadel Murray in prvake ob glasnih vzklikih domačega občinstva popeljal do vodstva z 2:0 v seriji na štiri zmage.

"Moral bi znova videti zadnji napad, a Jokić je nekoliko zastal po blokadi na trojki in moral sem se odločiti, ali bom vrgel za tri ali prodrl. Prišel sem do svojega mesta nekoliko bližje in zadel," je mirno na novinarski konferenci zmagoviti met ocenil Murray.

"To govori o samozavesti ekipe in zaupanju v kolektiv. Smo branilci naslova, in tudi če zaostajamo za 20 točk, se ne bomo kar predali. To ni kultura, ki smo jo vzpostavili v Denverju. Vsi zaupamo v proces in se znamo prilagoditi. Vsi so se dvignili in pristavili svoj delež. Opravili smo svoje delo in povedli z 2:0," pa je po tekmi dejal trener domačih Michael Malone.

"V trenutku, ko je žoga zapustila njegove dlani, sem vedel, da bo zadel," pa je na kratko o zadnjem metu na tekmi dejal LeBron James. Jokić je za Denver dosegel 27 točk ter ob novem trojnem dvojčku dodal še 20 skokov in 10 asistenc, Murray je dvoboj končal z 20 točkami, potem ko je zadel devet od 24 metov. Pri jezernikih je Anthony Davis zbral 32 točk in 11 skokov, James pa 26 točk, 12 podaj in osem skokov. Za Denver je bila to že deseta zaporedna zmaga proti sloviti ekipi iz mesta angelov. Lani so jo na poti do naslova izločili tudi v konferenčnem finalu s 4:0.