Jamal Murray: Jemo. Spimo. Igramo košarko. In nato vse ponovimo

Je pa Jamal Murray dobro povzel trenutno stanje, kar se tiče forme in opozoril na težavo, ki zna biti ključna ob nadaljevanju ligaške sezone v ligi NBA. Liga "stoji" od 11. marca in prve okužbe (Utahovega Rudyja Goberta), košarkarji so bili najprej dolgo brez skupinskih treningov, da pravih tekem niti ne omenjamo. To bi znala biti velika težava ob vrnitvi na igrišča in vprašanje je tudi, koliko časa bodo košarkarji potrebovali, da bodo na nivoju pred začetkom pandemije koronavirusa, ko se je že bližal konec rednega dela sezone. Zato je to zanesljivo priložnost za presenečenja, glede na to, kako se bodo igralci privadili na razmere v "mehurčku" v Orlandu, ko bo rutina malce drugačna, kot je na njihovih tekmah v domačem okolju.

Murray je v pogovoru z novinarjem ESPN dejal: "Nisem v igralni formi. Če je kdo tukaj v formi (v Orlandu), človek, potem delajo nekaj, kar ne bi smeli." Nato je tudi povzel, kaj sploh počne v "mehurčku" v Disney Worldu: "Jem. Igram video igre. Gledam Netflix. Igram košarko. Spim. In potem vse ponovim."

Denver veliko stavi na srbskega centra Jokića, ki pa se je v času bivanja v domovini okužil z novim koronavirusom, tako kot še nekateri srbski športniki, predvsem teniški igralci. Kot kaže je z njim že vse v redu, saj čakajo, da se bo pridružil soigralcem v Orlandu. Na vprašanje, kako težko čaka, da se bo Jokić pridružil ekipi, pa je Murray dejal: "Če nima koronavirusa, potem v redu. Upam, da ga ne bo imel, ko pride sem, da ne kontaminira mehurčka. Bo pa dobro, ko bomo spet zbrani vsi soigralci."

Vsekakor bo zanimivo spremljati razplet od igranju zadnjih tekem rednega dela, nato pa ekspresno sledi končnica. Prav zato ni mogoče prav veliko napovedovati. Zaključek rednega dela sledi 30. julija z 22 ekipami od 30, nato se jih bo 16 v končnici od 17. avgusta dalje pomerilo za naslov prvaka.