Muzej Dražena Petrovića bosta krasila tudi Dallasova dresa Nowitzkega in Dončića

Mirjam Poterbin , mama košarkarske senzacije na drugi strani Atlantika Luke Dončića , je obiskala hrvaško prestolnico Zagreb in nekaj časa namenila tudi obisku Muzejsko-spominskega centra Dražena Petrovića . Tam se je družila tudi z Biserko Petrović , mamo pokojnega hrvaškega košarkarja, ki se je razveselila nove muzejske pridobitve, dresov nedavno upokojenega Dirka Nowitzkega in slovenskega čudežnega dečka Dončića.

"Na vidiku je širjenje muzeja. Srečna sem, da bomo lahko razstavili tako lepo število dresov. To je zame neprecenljivo, Nowitzki je Dražena vedno postavljal pred sebe, govoreč, da je on tisti, ki je odprl pot Evropejcem. Luka je posebna zgodba. Že ob spremljanju njegovih predstav na televiziji sem dojela, da živi za košarko in to me je spomnilo na Dražena,"je ob tej priložnosti, videno ganjena, povedala Biserka.

Zadovoljna je bila tudi Lukova mama. "V čast mi je, da sem Biserki predala ta dresa. Spoznali sva se v Beogradu ob lanskem zaključnem turnirju Evrolige. Takoj sva se zbližali. Vprašala me je, če bi ji lahko prinesla te drese. To je bilo najmanj, kar sem lahko storila zanjo. Zelo močno jo spoštujem, tako njo, kot njeno delo. Ohranja spomin na svojega slavnega sina, ki je bil mnogim mladim velik vzor. Tudi mojemu Luku, ki mi je še kot otrok kazal posnetke Draženovih akcij," je za Večernji listpovedala Poterbinova. Spomnimo, Dražen Petrović, eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov, je tragično preminil v prometni nesreči 7. junija 1993. Stal je bil vsega 28 let.