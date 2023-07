MVP Evrolige Saša Vezenkov odhaja v ligo NBA

Sedemindvajsetletni krilni košarkar je to sezono za Olympiacos v Evroligi odigral 40 tekem in v povprečju dosegal 17,6 točke, 6,9 skoka in 1,9 podaje.

V finalu zaključnega turnirja najboljše četverice je Olympiacos izgubil proti Realu iz Madrida z 78:79.