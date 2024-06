MVP finala: To je bila popolna ekipna predstava, to nagrado delim s svojimi brati

Košarkarji Boston Celtics so novi prvaki lige NBA. Na peti tekmi finala končnice so s 106:88 premagali Dallas Mavericks slovenskega asa Luke Dončića in v seriji slavili s 4:1 v zmagah za 18. naslov v zgodovini lige NBA. Dončić je na zadnji tekmi sezone prek luže dosegel 28 točk, 12 skokov in pet podaj. Dončić in druščina so pred tremi dnevi z visoko zmago v domači dvorani v Dallasu preprečili metlo Bostona, ta pa je na svojem parketu zanesljivo dokončal delo v finalu.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Jaylen Brown je bil z 22 točkami prvi strelec Bostona. FOTO: AP icon-expand

S tem so Celtics prišli do 18. naslova, kar je največ v zgodovini lige NBA. Pred to končnico so si vrh večne lestvice v najmočnejši košarkarski ligi na svetu delili z Los Angeles Lakers. Pred letošnjo sezono so nazadnje slavili pred 16 leti. Dallas je bil na peti tekmi predvsem v prvem polčasu neprepoznaven, šepalo je tako v napadu s številnimi zgrešenimi meti za tri kot v obrambi, kjer je Boston zlahka prihajal do skoka v napadu in novih priložnosti za dosego točk.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Razlika je bila po trojki s sredine igrišča Paytona Pritcharda po polovici igre že 21 točk, v tretji in zadnji četrtini pa je narasla tudi na 26 točk. Mavericks so z nekaj več zadetimi meti le malce omilili zaostanek, a nikoli niso ogrozili domačih košarkarjev. Luka Dončić je v 43:23 minute dosegel 28 točk, ter zbral še 12 skokov, pet podaj in tri ukradene žoge, izgubil jih je sedem. Iz igre je Ljubljančan na koncu zadel 12 od 25 metov, a je zgrešil prvih šest poskusov za tri točke (na koncu 2/9). Tudi prosti meti so bili slabi, zadel je dva od petih.

Kyrie Irving je dvoboj končal s 15 točkami ob metu iz igre 5/16. Ob tem pri Dallasu ni bilo posebej razpoloženega košarkarja prve peterke, Derrick Jones je dosegel deset točk, s klopi za rezervne igralce pa je Josh Green prispeval 14 točk. Pri Bostonu je 31 točk dosegel Jayson Tatum (11 podaj), 21 jih je dodal Jaylen Brown, 15 Jrue Holiday (11 skokov) in 14 Derrick White. Boston je prednjačil pri skoku (58:45), skoku v napadu (15:7) in asistencah (25:18), a je bila prednost še bolj izrazita po treh četrtinah.

Joe Mazzulla FOTO: AP icon-expand

Svoj trenutek slave sta po 107 skupnih tekmah v končnici doživela Tatum in Brown, slednji je postal tudi najkoristnejši igralec finala. Joe Mazzulla pa je postal najmlajši trener s šampionskim prstanom po Billu Russellu leta 1969. "To je bila popolna ekipna predstava, to nagrado delim s svojimi brati in predvsem Jaysonom Tatumom. Verjamem v to ekipo, te fante in strokovni štab. Hvaležen sem za vsako priložnost na igrišču, na kritike se ne oziram in povsem vseeno mi je, kaj pravijo drugi," je tudi s kakšno psovko po prejemu nagrade MVP finala dejal Brown.