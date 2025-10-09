MVP, MVP! DJ Stewart izbran za najkoristnejšega igralca kroga

DJ Stewart, ki je del članske zasedbe Cedevite Olimpije že tretjo sezono, je bil v sredo v Beogradu proti Hapoelu iz Jeruzalema zmaj, ki je bruhal največ ognja. Dober ritem je ujel že takoj na začetku tekme in dosegel osem od prvih desetih točk Cedevite Olimpije.
Skupno je v 28 minutah igre dosegel kar 27 točk, s tem postavil svoj točkovni rekord v dresu ljubljanskega kolektiva, obenem pa v statistiko vpisal še osem skokov, pet asistenc in dve pridobljeni žogi.
S tem statističnim izkupičkom si je priigral valorizacijski indeks 41, najvišjega med vsemi igralci, ki so v drugem krogu rednega dela Evropskega pokala stopili na parket širom Evrope.
Za ljubljanske zmaje je to druga individualna nagrada v sezoni 2025/26. Umoja Gibson je bil namreč izbran za najkoristnejšega igralca prvega kroga rednega dela lige ABA. Prav v regionalni ligi ljubljanski kolektiv čaka naslednja preizkušnja – v soboto ob 20.00 se bodo v Podgorici pomerili z Budućnostjo VOLI.
Sledila bo vrnitev v Ljubljano, kjer Ljubljančane v torek ob 18.30 čaka obračun tretjega kola rednega dela BKT EuroCupa z grškim Arisom.
