Košarka

MVP, MVP! DJ Stewart izbran za najkoristnejšega igralca kroga

Ljubljana, 09. 10. 2025 17.17 | Posodobljeno pred 23 minutami

Po izjemni predstavi in veliki zmagi Cedevite Olimpije proti Hapoelu v sredo v Beogradu, je bil DJ Stewart izbran za najkoristnejšega igralca drugega kroga rednega dela Evropskega pokala. Za ljubljanske zmaje je to druga individualna nagrada v sezoni 2025/26 – Umoja Gibson je bil namreč izbran za MVP-ja prvega kroga rednega dela regionalne lige.

DJ Stewart, ki je del članske zasedbe Cedevite Olimpije že tretjo sezono, je bil v sredo v Beogradu proti Hapoelu iz Jeruzalema zmaj, ki je bruhal največ ognja. Dober ritem je ujel že takoj na začetku tekme in dosegel osem od prvih desetih točk Cedevite Olimpije. 

Preberi še Zmaji enotni: Odlična obramba tlakovala pot do odmevne zmage

Skupno je v 28 minutah igre dosegel kar 27 točk, s tem postavil svoj točkovni rekord v dresu ljubljanskega kolektiva, obenem pa v statistiko vpisal še osem skokov, pet asistenc in dve pridobljeni žogi. 

DJ Stewart na tekmi proti Hapoelu v Beogradu, ko je dosegel 27 točk.
DJ Stewart na tekmi proti Hapoelu v Beogradu, ko je dosegel 27 točk. FOTO: Eurocup

S tem statističnim izkupičkom si je priigral valorizacijski indeks 41, najvišjega med vsemi igralci, ki so v drugem krogu rednega dela Evropskega pokala stopili na parket širom Evrope.

Za ljubljanske zmaje je to druga individualna nagrada v sezoni 2025/26. Umoja Gibson je bil namreč izbran za najkoristnejšega igralca prvega kroga rednega dela lige ABA. Prav v regionalni ligi ljubljanski kolektiv čaka naslednja preizkušnja – v soboto ob 20.00 se bodo v Podgorici pomerili z Budućnostjo VOLI. 

Zvezdan Mitrović je z zmaji zabeležil štiri zaporedne zmage v vseh tekmovanjih.
Zvezdan Mitrović je z zmaji zabeležil štiri zaporedne zmage v vseh tekmovanjih. FOTO: Eurocup

Sledila bo vrnitev v Ljubljano, kjer Ljubljančane v torek ob 18.30 čaka obračun tretjega kola rednega dela BKT EuroCupa z grškim Arisom.

košarka cedevita DJ Stewart
LeBron zaradi videoposnetka o 'veliki odločitvi' tarča tožbe

