Na današnji dan: začetek najmočnejše košarkarske lige na svetu

Na današnji dan, pred natanko 80 leti, 1. novembra 1946, je bila odigrana prva tekma v zgodovini lige NBA. Na parket sta stopili ekipi New York Knickerbockers, danes znani kot New York Knicks, in Toronto Huskies. Tekma je potekala v dvorani Maple Leaf Gardens v Torontu v Kanadi, domovini Jamesa Naismitha, izumitelja košarke. Zgodovinsko prvo zmago so z 68 : 66 slavili gosti iz New Yorka.
Pred 7.090 gledalci je posebno mesto v zgodovini košarke pripadlo Ossieju Schectmanu, ki je dosegel prvi koš na tej zgodovinski tekmi in s tem postal prvi strelec v zgodovini lige.
Za New York je največ točk dosegel Leo Gottlieb, ki jih je prispeval 14. Pri domači ekipi Toronta je bil najbolj učinkovit Ed Sadowski z 18 točkami.
Začetek najmočnejše lige
Liga se je začela z 11 ekipami, med katerimi so bili tudi Boston Celticsi, ki so z 18 naslovi najuspešnejša ekipa v zgodovini lige NBA. Od prvotnih franšiz do danes obstajajo le še Celticsi, New York Knicksi in Golden State Warriorsi, ki so takrat nastopali pod imenom Philadelphia Warriors.
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