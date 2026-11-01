Na današnji dan: začetek najmočnejše košarkarske lige na svetu

Na današnji dan, pred natanko 80 leti, 1. novembra 1946, je bila odigrana prva tekma v zgodovini lige NBA. Na parket sta stopili ekipi New York Knickerbockers, danes znani kot New York Knicks, in Toronto Huskies. Tekma je potekala v dvorani Maple Leaf Gardens v Torontu v Kanadi, domovini Jamesa Naismitha , izumitelja košarke. Zgodovinsko prvo zmago so z 68 : 66 slavili gosti iz New Yorka.

Pred 7.090 gledalci je posebno mesto v zgodovini košarke pripadlo Ossieju Schectmanu, ki je dosegel prvi koš na tej zgodovinski tekmi in s tem postal prvi strelec v zgodovini lige.

Za New York je največ točk dosegel Leo Gottlieb, ki jih je prispeval 14. Pri domači ekipi Toronta je bil najbolj učinkovit Ed Sadowski z 18 točkami.