Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Na današnji dan: začetek najmočnejše košarkarske lige na svetu

Toronto, 01. 11. 2026 15.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Pred 80 leti se je začela liga NBA

Pred natanko 80 leti je bila odigrana prva tekma v zgodovini lige NBA (takrat še lige BAA), na kateri so New York Knicksi pred 7.090 gledalci s 68 : 66 premagali Toronto Huskies. Prvi koš na tej zgodovinski tekmi je dosegel Ossie Schectman in se tako za vedno vpisal v zgodovino košarke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na današnji dan, pred natanko 80 leti, 1. novembra 1946, je bila odigrana prva tekma v zgodovini lige NBA. Na parket sta stopili ekipi New York Knickerbockers, danes znani kot New York Knicks, in Toronto Huskies. Tekma je potekala v dvorani Maple Leaf Gardens v Torontu v Kanadi, domovini Jamesa Naismitha, izumitelja košarke. Zgodovinsko prvo zmago so z 68 : 66 slavili gosti iz New Yorka.

Časopisni oglas iz leta 1946 med Toronto Huskies in New York Knicks.
Časopisni oglas iz leta 1946 med Toronto Huskies in New York Knicks.
FOTO: X

Pred 7.090 gledalci je posebno mesto v zgodovini košarke pripadlo Ossieju Schectmanu, ki je dosegel prvi koš na tej zgodovinski tekmi in s tem postal prvi strelec v zgodovini lige.

Za New York je največ točk dosegel Leo Gottlieb, ki jih je prispeval 14. Pri domači ekipi Toronta je bil najbolj učinkovit Ed Sadowski z 18 točkami.

Začetek najmočnejše lige

Liga se je začela z 11 ekipami, med katerimi so bili tudi Boston Celticsi, ki so z 18 naslovi najuspešnejša ekipa v zgodovini lige NBA. Od prvotnih franšiz do danes obstajajo le še Celticsi, New York Knicksi in Golden State Warriorsi, ki so takrat nastopali pod imenom Philadelphia Warriors.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nba new york knicks toronto boston celtics

Po dramatičnem finalu na sedmi tekmi okronane nove prvakinje WNBA

24ur.com 83 točk, 43 prostih metov, 22 metov za tri točke: 'Wilt, jaz, nato Kobe'
24ur.com Najbolj talentiran Eurobasket doslej
24ur.com Rekord franšize: New York je Brooklyn ponižal s 54 točkami razlike
24ur.com Hart z osebnim rekordom Knicksom pomagal do druge zmage v finalu vzhoda
24ur.com Boston se je poigraval z Golden Statom, 31 skokov Nurkića
24ur.com NBA: Prva tekma Detroitu
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
Se z otroki pogovarjati o smrti ali je boljše molčati?
Se z otroki pogovarjati o smrti ali je boljše molčati?
zadovoljna
Portal
Manekenka znova šokirala: letos se je preobrazila v odsekano roko
Tedenski horoskop: Bike čaka sreča v ljubezni, ribe bodo potrpežljive
Tedenski horoskop: Bike čaka sreča v ljubezni, ribe bodo potrpežljive
Ima nenavaden hobi: Ponoči išče ljudi v stiski in jim plačuje zdravstvene račune
Ima nenavaden hobi: Ponoči išče ljudi v stiski in jim plačuje zdravstvene račune
Ena navada razkriva, ali bo zveza obstala: večina parov je sploh ne opazi
Ena navada razkriva, ali bo zveza obstala: večina parov je sploh ne opazi
vizita
Portal
Sanje o preminulih: zakaj se pojavljajo in kaj nam sporočajo?
Kako okrepiti odpornost? To so znanstveno podprti načini za celostno krepitev imunskega sistema
Kako okrepiti odpornost? To so znanstveno podprti načini za celostno krepitev imunskega sistema
Kdaj in kako uživati ogljikove hidrate za boljše zdravje?
Kdaj in kako uživati ogljikove hidrate za boljše zdravje?
Movember: zakaj je november mesec zdravja moških in katerih simptomov ne smemo prezreti?
Movember: zakaj je november mesec zdravja moških in katerih simptomov ne smemo prezreti?
cekin
Portal
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Kaj se je dogajalo tik pred smrtjo legendarnega Miša Kovača?
Zakaj nas besede lastnih staršev vedno znova vržejo iz tira?
Zakaj nas besede lastnih staršev vedno znova vržejo iz tira?
Še včeraj lepotica, danes grozljiv prizor – manekenka znova šokirala
Še včeraj lepotica, danes grozljiv prizor – manekenka znova šokirala
7 znakov, da je ženska v razmerju nesrečna, čeprav tega ne pove na glas
7 znakov, da je ženska v razmerju nesrečna, čeprav tega ne pove na glas
dominvrt
Portal
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
okusno
Portal
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Popolna priloga mesu v omaki: Hrustljava in mehka hkrati
Popolna priloga mesu v omaki: Hrustljava in mehka hkrati
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
voyo
Portal
Zemljo krast
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022