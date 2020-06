Na dražbo tudi šampionski prstan, ki ga je Kobe Bryant podaril očetu

Prstan iz 14-karatnega zlata in s 40 diamanti, ki ga je Kobe Bryantna prelomu tisočletja podaril očetu, bodo po poročanju portala TMZkmalu ponudili na dražbi. Dražbena hiša Goldin Auctions pričakuje, da bi lahko najvišja ponudba dosegla kar 250.000 ameriških dolarjev (222.866 evrov). Gre za prstan, ki ga je pokojni zvezdnik Los Angeles Lakersov po sezoni 1999/2000 podaril očetu, naročil je sicer dva dodatna prstana, poleg očeta Joeja "Jellybeana" Bryanta pa je obdaroval tudi mamo Pamelo Bryant.

Njen prstan so pri Goldin Auctions že prodali (cena je znašala 206.000 dolarjev ali 183.703 evre), bil pa naj bi enak kot tisti, ki ga je ekipa s Kobejem,Shaquillom O'Nealomin ostalimi vidnimi člani takratnih Jezernikov prejela ob zmagi v finalni seriji nad Indiana Pacersi. Bryantova starša sta prstane skupaj z nekaterimi ostalimi spominki prodala že leta 2013 in skupaj iztržila 280.000 dolarjev (249.632 evrov), letošnja smrt nekdanjega zvezdnika Jezernikov, ki je življenje skupaj s hčerko Gianno Bryant, pilotom in ostalimi potniki izgubil v helikopterski nesreči, pa je povpraševanje močno povečala.

Snoop Dogg: To je tvoje mesto

V prihodnje si bo mogoče zagotoviti tudi podpisano opornico iz mavca, ki jo je nosil po zlomu zapestja na pripravah pred kasneje šampionsko sezono 1999/2000. Pričakujejo, da bodo zanjo iztržili okoli 20.000 dolarjev (17.831 evrov). Prav tako bo na voljo zelo redka kartica Topps Chrome Refractors iz sezone 1996/97 (75.000 dolarjev) in košarkarska žoga s podpisi Bryanta, Michaela Jordana in LeBrona Jamesa (od 20 do 25.000 dolarjev).

V nedeljo zvečer se je Bryantu na podelitvi športnih nagrad ESPY, ki jih podeljujeta televiziji ESPNoziroma ABC, poklonil tudi legendarni kalifornijski raper Snoop Dogg. Podelitev je tokrat sicer potekala prek videokonference, med katero so predvajali še neobjavljen posnetek, v katerem Snoop Dogg nagovarja Bryanta ob nizanju fotografij in posnetkov iz njegove kariere, ki jo je v celoti posvetil vijoličasto-zlatemu kolektivu iz mesta angelov.

"Naredimo to v slogu Mambe," v pesmi pove Snoop Dogg, ki je Bryantu tudi sporočil: "To (Los Angeles, op. a.) je tvoje mesto."

Bryant je v karieri sicer prejel številne nagrade ESPY, nazadnje leta 2016, ko so ga izbrali za športno ikono.