Na gostovanju v Filadelfiji se v moštvo Lakersov vrača Dončić

Luka Dončić ni nastopil na zadnjih dveh tekmah Lakersov. Brez slovenskega asa so Lakersi v četrtek v Torontu s trojko Ruija Hachimure ob zvoku sirene slavili s 123:120, povsem drugače pa je bilo v Bostonu, kjer so Celticsi prvih 12 minut dobili s 39:17 in nato mirno pripeljali tekmo do zmage s 126:105.

Petkovo tekmo je izpustil tudi LeBron James, potem ko se je v Torontu končal njegov rekordni niz tekem z dvomestnim številom točk. Raptorsi so ga omejili na osem točk, njegov prvi tovrstni dosežek po letu 2007. Za tekmo v Filadelfiji je James označen kot vprašljiv.