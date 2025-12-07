Svetli način
Na gostovanju v Filadelfiji se v moštvo Lakersov vrača Dončić

Filadelfija, 07. 12. 2025 20.48

Košarkarji Los Angeles Lakersov so na prvih dveh tekmah gostujoče turneje po vzhodni obali doživeli zmago in poraz. V noči na ponedeljek želijo skleniti potovanje v pozitivnem slogu, ko bodo gostovali pri ekipi Philadelphia 76ers. V moštvo se vrača tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je za nekaj dni odpotoval v Slovenijo zaradi rojstva drugorojenke Olivie.

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: Profimedia

Luka Dončić ni nastopil na zadnjih dveh tekmah Lakersov. Brez slovenskega asa so Lakersi v četrtek v Torontu s trojko Ruija Hachimure ob zvoku sirene slavili s 123:120, povsem drugače pa je bilo v Bostonu, kjer so Celticsi prvih 12 minut dobili s 39:17 in nato mirno pripeljali tekmo do zmage s 126:105.

Petkovo tekmo je izpustil tudi LeBron James, potem ko se je v Torontu končal njegov rekordni niz tekem z dvomestnim številom točk. Raptorsi so ga omejili na osem točk, njegov prvi tovrstni dosežek po letu 2007. Za tekmo v Filadelfiji je James označen kot vprašljiv.

LeBron James
LeBron James FOTO: AP

Austin Reaves je zaradi okrnjene zasedbe prevzel večjo napadalno odgovornost. Na prvih dveh tekmah turneje je dosegel kar 80 točk.

Moštvo iz Filadelfije je proti Milwaukee Bucksom zabeležilo tretjo zaporedno zmago, ko je slavilo s 116:101. Joel Embiid zaradi težav s kolenom ni igral, Tyrese Maxey je dosegel 12 točk, skoraj 20 manj od svojega povprečja, zato je odgovornost prevzel Paul George in odigral morda svojo najboljšo tekmo sezone, ko je vpisal 20 točk, pet skokov, pet asistenc, brez izgubljene žoge.

Embiid je za dvoboj z Lakersi označen kot vprašljiv, saj še okreva po poškodbi levega kolena. Moštvi sta si v lanski sezoni razdelili zmagi, Lakersi pa so v Filadelfiji izgubili zadnjih sedem medsebojnih tekem.

košarka nba la lakers dončić philadelphia
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
YouRangMyLord
07. 12. 2025 21.19
+1
Predvajanje v živo bo na Sport kanal 1 (SK 1) ob pol dveh zjutraj.
ODGOVORI
1 0
franc1972slo
07. 12. 2025 21.48
Idealno za brezdelneže
ODGOVORI
0 0
Arguss
07. 12. 2025 21.01
-1
Pa reprezentanca.vprašam za prjatla.Amen.
ODGOVORI
1 2
Magic-G-spot
07. 12. 2025 21.01
+1
Prenos pa lahko sanjate kot bozicnico. Na rtv danes partizansko smucanje iz 1945 zdaj pa na zaru magnifico na poptv :)po novem letu televizijo izklopim pa jo vrzem v smeti na racunalniko pa si kupim programe in ki jih gledam ker to kaj delajo v tej Sloveniji je kriminal.
ODGOVORI
2 1
Ice_Cat
07. 12. 2025 21.28
Kje ti vidis magnifika, ce so sam reklame
ODGOVORI
0 0
