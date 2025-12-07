Na gostovanju v Filadelfiji se v moštvo Lakersov vrača Dončić

Luka Dončić ni nastopil na zadnjih dveh tekmah Lakersov. Brez slovenskega asa so Lakersi v četrtek v Torontu s trojko Ruija Hachimure ob zvoku sirene slavili s 123:120, povsem drugače pa je bilo v Bostonu, kjer so Celticsi prvih 12 minut dobili s 39:17 in nato mirno pripeljali tekmo do zmage s 126:105.
Petkovo tekmo je izpustil tudi LeBron James, potem ko se je v Torontu končal njegov rekordni niz tekem z dvomestnim številom točk. Raptorsi so ga omejili na osem točk, njegov prvi tovrstni dosežek po letu 2007. Za tekmo v Filadelfiji je James označen kot vprašljiv.
Austin Reaves je zaradi okrnjene zasedbe prevzel večjo napadalno odgovornost. Na prvih dveh tekmah turneje je dosegel kar 80 točk.
Moštvo iz Filadelfije je proti Milwaukee Bucksom zabeležilo tretjo zaporedno zmago, ko je slavilo s 116:101. Joel Embiid zaradi težav s kolenom ni igral, Tyrese Maxey je dosegel 12 točk, skoraj 20 manj od svojega povprečja, zato je odgovornost prevzel Paul George in odigral morda svojo najboljšo tekmo sezone, ko je vpisal 20 točk, pet skokov, pet asistenc, brez izgubljene žoge.
Embiid je za dvoboj z Lakersi označen kot vprašljiv, saj še okreva po poškodbi levega kolena. Moštvi sta si v lanski sezoni razdelili zmagi, Lakersi pa so v Filadelfiji izgubili zadnjih sedem medsebojnih tekem.
