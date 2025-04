Na Kanalu A in VOYO: Dončić se vrača v Dallas

Lakersi se v Dallas ne podajajo z najboljšo popotnico. Na drugi medsebojni tekmi so se košarkarji iz Oklahome maščevali Jezernikom in jih na domačem igrišču premagali s 136:120.

V nekdaj domači dvorani American Airlines Center se Ljubljančan nadeja boljšega večera, se pa zaveda, da bo tekma proti fantom, ki so bili še do februarja njegovi soigralci, posebna. "Čaka me zelo čustvena tekma. A to vem že nekaj časa, tako da bom in tudi sem pripravljen. Veselim se vrnitve v Dallas, kjer se bom srečal z nekdanjimi soigralci."