Na klopi LA Clippers Lue namesto Riversa

LeBron James in Tyronn Lue

Izkušeni Doc Rivers se je moral posloviti, potem ko so Clippers v polfinalu zahodne konference izpadli proti Denver Nuggets, čeprav so Kalifornijci vodili s 3:1 v zmagah.

Lue je do zdaj kot glavni trener vodil Cleveland Cavaliers od januarja 2016 do novembra 2018, zLeBronom Jamesom, ki Lueja izjemno ceni, pa je v moštvu 2016 osvojil naslov prvaka, medtem ko je v končnici 2017 in 2018 izgubil.

Luejev prvi pomočnik bi moral biti Chauncey Billups. Rivers ni bil dolgo brez delodajalca, saj je sprejel službo trenerja pri Philadelphia 76ers, ki je odpustiloBretta Browna, ki ekipe ni znal popeljati do uspeha v končnici, ko je visokoleteča Philadelphia v prvem krogu izpadla proti Bostonu.