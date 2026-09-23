Na LeBrona letele težke besede: 'Poglejte samo kariere, ki jih je uničil'

Danes 44-letni Kwame Brown v ligi NBA ni dosegel kariere, ki so mu jo napovedovali ob prihodu v najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu. Leta 2001 so ga Washington Wizardsi izbrali kot prvega na naboru, v 12 sezonah pa je nastopal še za več drugih ekip. Med njimi sta bila tudi Los Angeles Lakers in Philadelphia 76ers, pri čemer je zanimivo, da v nobeni od njiju ni zaigral skupaj z LeBronom Jamesom. Prav LeBron je bil tokrat glavna tarča Brownovih kritik.
"Mislil sem, da je LeBron samo igralec, potem pa sem spoznal, da je LeBron stroj. Je marketinški stroj, ne oseba," je dejal Brown. Nato je svoje videnje Jamesovega vpliva opisal še precej bolj slikovito. "Ko imate opravka s takšnim strojem, ta ustvarja strupene odpadke. Nekaj, kar je zasnovano tako, da je na koncu videti dobro, uničuje vse okoli sebe," je slikovito opisal. "Poglejte samo kariere, ki jih je uničil. Tu je Russell Westbrook. Nato Dalton Knecht, ki zaradi LeBronovega sina Bronnyja ni dobil priložnosti za razvoj. Tu je tudi Andrew Wiggins, ki je bil prvi izbor drafta. Točno vem, kako se počuti," je brez zadržkov dejal Brown.
Brown je ob tem izpostavil tudi Jamesov prihod v Philadelphio in napovedal, da bo pozorno spremljal dogajanje pri Sixersih. "Zanima me, katerega igralca bodo morali žrtvovati, da bo ta LeBronov stroj še naprej videti tako, kot je videti," je dejal. Nekdanji igralec Washingtona, Lakersov, Memphisa, Detroita, Charlotte, Golden Statea in Philadelphie je prepričan, da bi lahko bila Joel Embiid in V. J. Edgecombe med igralci, na katere bi padla odgovornost, če Philadelphia v tej sezoni ne bi izpolnila pričakovanj.
Brown je svoje kritike usmeril tudi v odločitev Lakersov, da na naboru izberejo Bronnyja Jamesa. Po njegovem mnenju je bila poteza povezana predvsem z LeBronovo zapuščino in njegovo željo po primerjavi z največjimi imeni košarke, kot sta Michael Jordan in Kobe Bryant. "Toda zato lahko reče: 'Jaz sem del edinega para očeta in sina, ki sta si delila parket, edina sva oče in sin, ki sta bila v končnici, zdaj pa bova tudi edina, ki bosta igrala drug proti drugemu'," je še za konec dejal nekdanji košarkar.
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