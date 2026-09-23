Na LeBrona letele težke besede: 'Poglejte samo kariere, ki jih je uničil'

Danes 44-letni Kwame Brown v ligi NBA ni dosegel kariere, ki so mu jo napovedovali ob prihodu v najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu. Leta 2001 so ga Washington Wizardsi izbrali kot prvega na naboru, v 12 sezonah pa je nastopal še za več drugih ekip. Med njimi sta bila tudi Los Angeles Lakers in Philadelphia 76ers, pri čemer je zanimivo, da v nobeni od njiju ni zaigral skupaj z LeBronom Jamesom. Prav LeBron je bil tokrat glavna tarča Brownovih kritik.

"Mislil sem, da je LeBron samo igralec, potem pa sem spoznal, da je LeBron stroj. Je marketinški stroj, ne oseba," je dejal Brown. Nato je svoje videnje Jamesovega vpliva opisal še precej bolj slikovito. "Ko imate opravka s takšnim strojem, ta ustvarja strupene odpadke. Nekaj, kar je zasnovano tako, da je na koncu videti dobro, uničuje vse okoli sebe," je slikovito opisal. "Poglejte samo kariere, ki jih je uničil. Tu je Russell Westbrook. Nato Dalton Knecht, ki zaradi LeBronovega sina Bronnyja ni dobil priložnosti za razvoj. Tu je tudi Andrew Wiggins, ki je bil prvi izbor drafta. Točno vem, kako se počuti," je brez zadržkov dejal Brown.