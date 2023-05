Na najpomembnejši tekmi (znova) najboljša predstava sezone

Košarkarji Cedevite Olimpije si za (doslej) najboljšo predstavo sezono ne bi mogli izbrati primernejšega trenutka. V skoraj polnih Stožicah so bili potisnjeni ob zid, poraz proti evroligaškemu Partizanu bi pomenil izpad iz Aba lige, a je četa Mira Alilovića z izjemno zagnanostjo v obrambi in preudarnostjo v napadu poskrbela, da bo o potniku v finale odločala tretja tekma v Beogradu.

icon-expand

Še drugič v tej sezoni so bili zmaji v položaju, ko bi poraz pomenil slovo od regionalnega tekmovanja. Na odločilnem obračunu četrtfinala proti FMP-ju so upravičili vlogo favorita z visoko zmago (97:79), tokrat pa so v drugačni vlogo presenetili favorizirani Partizan. Četrtfinalist Evrolige je že ob polčasu zaostajal za deset, v nadaljevanju pa se kljub neumornim poskusom ni uspel več vrniti v prednost (95:83). Trener Ljubljančanov Miro Alilović je po tekmi izpostavil karakter, ki so ga, ko je bilo to najbolj potrebno, prikazali njegovi varovanci. "Karakter je treba imeti. Obramba, skok, karakter odločajo v takšnih tekmah. Karakter pokažeš s tem, ko ostaneš miren, maksimalno zbran in se točno držiš načrta tekme. To je način. Vsak, ki je stopil na igrišče, je dal sto procentov, da ne rečem 150."

Primerjava s tekmo v Beogradu? Kot dan in noč Enega od nosilcev ljubljanske igre Zorana Dragića smo tik po koncu vprašali, ali je bila to najboljša predstava zmajev v tej sezoni. "Kot ekipa, mislim, da je bila. Res je, da smo slabo odprli sezono, imeli smo veliko poškodb. Vedeli smo, kakšne kvalitete imamo, a smo jih morali pokazati na parketu. Danes smo jih. Igrali smo super obrambo in zadevali odprte mete, ki jih prvo tekmo nismo." Slovenski reprezentant se je v isti sapi zahvalil navijačem in dodal, da je povsem drugače igrati, ko so dvorane polne. V Stožicah se je zbralo slabih deset tisoč navijačev. In čeprav jih je – po naši oceni – vsaj polovica pesti stiskala za goste, so bili domači tisti, ki so imeli na koncu več razlogov za veselje. "Že parkrat doslej sem rekel, da je bila to naša najboljša tekma doslej, ampak tokrat je bila res. V primerjavi s prvo tekmo v Beogradu kot dan in noč," se je smejalo sicer vidno izčrpanemu Aliloviću, ki je razlog za hripav glas pripisal prav nedeljski prvi tekmi v Beogradu.

Igralci s klopi dali dodano vrednost Kaj pa je botrovala k presenetljivo prepričljivi zmagi zmajev? Ob pogledu na statistično tabelo je takoj opaziti premoč Olimpije v skoku (42:26), a to zagotovo ni glavni razlog, saj so Ljubljančani skok dobili že na prvi tekmi, ko je Partizan slavil s 85:70. Odlično je delovala Olimpijina rezervna enota – Matic Rebec in Mirko Mulalić sta v ključnih minutah drugega polčasa dosegla vsak po šest točk. Bila sta tako razpoložena, da je Yogi Ferrell več kot polovico zadnje četrtine presedel na klopi. Enako velja za Marka Jeremića, ki je v začetni postavi nadomestil poškodovanega Josha Adamsa, in že v prvi četrtini trikrat zadel z razdalje.

Tako Zoran Dragić kot Miro Alilović sta izpostavila doprinos košarkarjev, ki so vstopili s klopi.

"To nam veliko pomeni in pomaga, da se lahko tudi drugi spočijemo in potem čez celo tekmo držimo visok ritem," je o rezervistih povedal Dragić. "Igralci s klopi so dali dodano vrednost. Koncentracija je bila maksimalna tako v obrambi kot v napadu. Že statistika govori, da je žoga krožila, da je vsak delal tisto, v čemer je najboljši. Temu pričajo visoki procenti meta za dva in tri ter asistence. Takšnih številk mi doslej nismo imeli," je bil zadovoljen Alilović. Tudi razmerje podaj je bilo močno v prid zmajem (18:10). Največ, kar sedem, jih je prispeval Ferrell, ki je bil zagotovo prvo ime tekme. Zbral je namreč še osem skokov in dosegel 21 točk, največ v taboru domačih. Na drugi strani jih je še tri več prispeval kapetan Kevin Punter, ki se je razigral na začetku drugega dela, a ga je čvrsta ljubljanska obramba uspela še pravočasno umiriti.

Željko Obradović je bil vesel, da je do tretje tekmo, ki bo dala finalista, še teden dni.

Partizanu bo teden dni počitka prišel še kako prav Odločilna tekma bo prihodnji torek v Beogradu. Olimpijo vmes čakata še dve tekmi finala državnega prvenstva proti domžalskemu Heliosu, medtem ko bo Partizan prost. Medtem ko je Alilović na novinarski konferenci dejal, da mu tekmi proti Heliosu v četrtek in soboto ustrezata, ker bodo tako ostali v tekmovalnem ritmu, je bil na drugi strani počitka še bolj vesel Željko Obradović. Legendarni strateg je namreč priznal, da so njegovi varovanci v zadnjem času izčrpani, kar se je v Stožicah nedvomno poznalo. "Iskreno, ekipa izgleda izčrpano. Energija, želja, nista bili pravi. Iz Beograda smo odpotovali ob 8.30, v Ljubljano smo prišli ob petih popoldan. Morda je za košarkarje težko, ne vem. Ampak to ni glavni razlog za poraz. To je play-off, vsak od nas bi moral imeti ogromno željo za uvrstitev v finalu. Serija se vrača v Beograd in imeli bomo več kot dovolj časa, da se pripravimo na odločilni obračun."