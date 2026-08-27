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Košarka

'Na nek način je to lahko celo najlažja tekma v teh kvalifikacijah'

Pariz, 27. 08. 2026 07.44 pred 7 minutami 3 min branja 1

Avtor:
M.J.
Zbor slovenske košarkarske reprezentance

Slovensko moško reprezentanco čaka prvi obračun drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. V Parizu bo njen tekmec favorizirana Francija. Slovenija in Francija sta doslej odigrali že 21 medsebojnih tekem. Boljše medsebojno razmerje ima francoska zasedba, ki je zmagala petnajstkrat.

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Slovenija je v francosko prestolnico pripotovala v torek popoldne ter večerni trening opravila v eni izmed dvoran Nacionalnega in Olimpijskega centra za vrhunski šport INSEP, dan pred tekmo pa je trenirala še v znameniti dvorani Bercy, prizorišču četrtkovega obračuna s Francijo.

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Po dobrih dveh tednih priprav, pripravljalnih tekmah proti Latviji in Črni gori ter številnih spremembah v igralski zasedbi je pred slovensko reprezentanco prvi tekmovalni preizkus. Varovance selektorja Aleksandra Sekulića čaka gostovanje pri eni najmočnejših evropskih reprezentanc, ki je v kvalifikacijah dobila pet od šestih tekem in trenutno vodi na lestvici skupine L. S štirimi zmagami in dvema porazoma ji sledi Finska, v izenačenem nadaljevanju pa so Estonija, Švedska, Slovenija in Madžarska zbrale po tri zmage in tri poraze.

Rudy Gobert
Rudy Gobert
FOTO: Fiba

O moči aktualne francoske zasedbe ne gre izgubljati veliko besed. Francija sodi v sam svetovni vrh košarke in je ena glavnih favoritinj za najvišja mesta na vseh največjih tekmovanjih. Ob kakovostni evroligaški zunanji liniji je še posebej močna pod košem, kjer kraljujeta Rudy Gobert in prvi zvezdnik Victor Wembanyama. Predvsem slednji bo ogromen izziv za slovenske košarkarje.

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A slovenska reprezentanca kljub prevetreni zasedbi želi prikazati borbeno in samozavestno predstavo. Hkrati bo obračun v Bercyju tudi priložnost, da preveri, kako daleč jo lahko ob borbeni in disciplinirani igri ponese kolektivni duh, ki je v zadnjih letih postal zaščitni znak reprezentance. Za  Slovence bo obračun v Parizu predstavljal prvi korak v tem oknu kvalifikacij. Že v nedeljo jo v ljubljanskem Tivoliju čaka še izjemno pomembna domača tekma proti Madžarski, zato bosta obe tekmi pomembno zaznamovali nadaljnji razplet kvalifikacijskega cikla.

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Selektor Aleksander Sekulić ima v Parizu na voljo 14 košarkarjev. Strokovni štab bo dvanajsterico za tekmo določil na večernem tehničnem sestanku obeh ekip. "Ne glede na to, da nam bo na drugi strani stala izjemno močna in favorizirana Francija, moramo na igrišče stopiti enako kot na vsaki drugi tekmi. Biti moramo odločni. Z borbenostjo, kolektivnostjo in tudi sproščenostjo. Na nek način je to lahko celo najlažja tekma v teh kvalifikacijah. Predvsem moramo biti pripravljeni pokazati, kaj zmoremo. Če se bo ponudila priložnost, da s svojo igro lahko presenetimo, bomo to vsekakor skušali storiti. V tekmo bomo šli brez kalkulacij in na vso moč," je za uradno spletno stran KZS pred tekmo dejal Aleksander Sekulić.

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Slovenija in Francija sta doslej odigrali že 21 medsebojnih tekem. Boljše medsebojno razmerje ima francoska zasedba, ki je zmagala petnajstkrat. V zadnjih letih sta moštvi na velikih tekmovanjih odigrali nekaj izjemnih medsebojnih dvobojev. Zadnje merjenje moči v kvalifikacijah pa ima že zelo dolgo brado, saj sta se reprezentanci srečali v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2005.

Aleksander Sekulić
Aleksander Sekulić
FOTO: Luka Kotnik

Na svetovno prvenstvo se bo uvrstilo 12 reprezentanc - prvo-, drugo- in tretjeuvrščena ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij (I, J, K in L). V drugem ciklu nadaljevanja bo Slovenija 27. novembra gostila Finsko in 30. novembra gostovala na Madžarskem. V zadnjem kvalifikacijskem oknu jo 25. februarja prihodnje leto čaka domača tekma s Francijo in 28. februarja gostovanje na Finskem. 

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20. izvedbo moškega svetovnega košarkarskega prvenstva bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar. Na mundialu v Dohi bo zaigralo 32 ekip. Slovenija se poteguje za peti nastop na SP. Leta 2006 na Japonskem je bila deveta, 2010 v Turčiji osma, 2014 v Španiji sedma, 2023 na Filipinih pa prav tako sedma.

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