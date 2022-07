Na očitke, da je precenjen, je odgovoril v svojem slogu

Švedski ljubitelji košarke so v nedeljo do zadnjega kotička napolnili Hovet Areno. Nedvomno je bila med razlogi za takšno zanimanje tudi prisotnost Luke Dončiće, ki vnovič ni razočaral. Na vzklike polne dvorane med izvajanjem prostih metov sredi prve četrtine, da je precenjen, je odvrnil z nasmeškom. Do konca pa Švedom nasul 31 točk, ki jim je dodal še deset skokov in šest podaj.

Obračun Švedov in Slovencem v Stockholmu je bil seveda najbolj v znamenju reprezentančnega slovesa Gorana Dragića, ki je za (domnevni) konec svoje reprezentančne poti postal še njen najboljši strelec v zgodovini. A zopet je soje žarometov nase pritegnil eden največjih košarkarskih zvezdnikov na svetu Luka Dončić. Najprej s prisrčnim dogodkom v tunelu dvorane, ko je pozdravil nekdanjega soigralca pri Dallasu Dirka Nowitzkega, ki je tekmo spremljal v živo.

Že kmalu po začetku srečanje je bilo jasno, da bo to njegov dan. Švedski navijači, ki so ga sicer pred začetkom toplo sprejeli in ga prosili za številne avtograme, so ga skušali zaustaviti tudi z vzkliki "overrated, overrated" (v prevodu iz angleščine: precenjen, precenjen), ki se jim je v smehu pridružil tudi Nowitzki.

Dončić se je vzklikom, ki bi jih prej označili za simpatične kot sovražne, le nasmejal. Nato pa nadaljeval s svojo simultanko. Potem ko je Hrvatom v četrtek nasul 21 točk, jih je tokrat dosegel še deset več. Zadel je štiri od 11 metov za tri, pri metih za dve pa je bil kar dvotretjinsko uspešen (6/9). Ko temu dodamo še deset skokov, šest asistenc in dve ukradeni žogi, postane jasno, kakšno srečo so imeli švedski navijači. Uživali so lahko v mojstrovinah enega najboljših na svetu.

Poraz zanje pa ni bil tako grenak tudi zato, ker je kasneje Finska na gostovanju po pravi srhljivki premagala Hrvaško. Naši južni sosedje so imeli tekmo že praktično dobljeno, a so v zadnji minuti zgrešili kar šest prostih metov, kar je tlakovalo pot do še pete zmage Fincev v kvalifikacijah. Švedska je na ta račun zadržala tretje mesto v skupini C in prišla do napredovanja v drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo.