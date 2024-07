Na pragu senzacije: Južni Sudan imel napad za zmago proti zvezdniškim Američanom

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Južni Sudan je polčas dobil z 58:44, tik pred tem pa je razlika znašala celo 16 točk. Američani so zaostanek sicer izničili, a niso naredili odločilne razlike. Z delnim izidom 8:0 je Sudan iz zaostanka 92:99 na koncu prišel do vodstva s 100:99 in šele LeBron James je preprečil sramoto.