Na Sekulićevem seznamu tudi Dončić, Dragić in Čančar

Vključno z NBA zvezdniki Luko Dončićem, Vlatko Čančarjem in zlatim kapetanom Goranom Dragićem , ki se bo soigralcem priključil prvič po zlatem Carigradu leta 2017. " Pred nami je zelo zahteven junij oziroma začetek julija, saj nas čakata dve izjemno pomembni tekmi. Še toliko bolj zaradi dejstva, da smo bili v februarskem ciklu dvakrat poraženi. Naša želja je bila, da se zberemo v najmočnejši možni zasedbi in ti dve tekmi odigramo tako, kot si ju želimo. Torej, da zabeležimo zmagi. Na žalost je poškodba nastop preprečila Klemnu Prepeliču, vsi ostali pa naj bi bili zdravi in pripravljeni za ti dve tekmi. Veseli smo, da lahko računamo tudi na vse tri igralce iz lige NBA. Izjemna novica je, da želi reprezentanci znova pomagati tudi Goran Dragić. Vsi vemo, kaj Gogi ter tudi ostali prinesejo reprezentanci. Seveda pa na parketu ne bo pomemben samo Dragić, temveč vsa ekipa. Od začetka priprav se moramo osredotočiti na prvo tekmo proti Hrvatom v Stožicah, šele nato pa gledati proti Švedom. Za vse skupaj je junijski termin neugoden, saj so nekateri s sezono zaključili malo prej, drugi jo še vedno igrajo. Vse igralce bo hitro potrebno kalibrirati v normalen ritem. Nimamo prav veliko časa, zato bo zelo pomembno, da se hitro ustvari prepoznavna kemija ter povezanost te ekipe in potem bo vse skupaj veliko lažje ," je bil v izjavi za uradno spletno stran KS izčrpen selektor Aleksander Sekulić.

Slovenija je po novembrskih zmagah nad Hrvaško in Švedsko februarja doživela dva poraza proti finski izbrani vrsti. Po štirih odigranih tekmah v kvalifikacijski skupini C je Finska zbrala tri zmage in en poraz, Slovenija in Švedska imata po dve zmagi in dva poraza, Hrvaška pa zmago in tri poraze. Vse štiri ekipe bodo tako bile hud boj za prva tri mesta na lestvici, ki vodijo v drugi del kvalifikacij. Le ta bo na sporedu 25. in 28. avgusta 2022, 10. in 13. novembra 2022 ter 24. in 27. februarja 2023. Svetovno prvenstvo bodo med 25. avgustom in 10. septembrom leta 2023 gostile Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila).