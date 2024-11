Na Sekulićevem seznamu tudi novinca Daneu in Padjen

Strokovni štab bo sicer pogrešal nekaj igralcev iz zadnje reprezentančne akcije. Po poletni odsotnosti se v izbrano vrsto vrača Jaka Blažič, po februarju 2022 bo del reprezentance znova Matic Rebec, po februarju 2023 pa Rok Radović in Robert Jurković. Soigralci bodo pozdravili tudi dva debitanta, to sta Žiga Daneu in Mark Padjen. Reprezentanti se bodo na Obali zbrali v ponedeljek in zvečer v koprski Areni Bonifika prvič trenirali.

Na seznamu za tekmi s Portugalsko so: Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Miha Cerkvenik (Krka), Žiga Daneu (Cedevita Olimpija), Žiga Dimec (TSG Ghosthawks), Zoran Dragić (Bilbao), Robert Jurković (Krka), Tibor Mirtič (Krka), Edo Murić (Lleida), Mark Padjen (Ilirija), Bine Prepelič (Cedevita Olimpija), Klemen Prepelič (Dubaj), Rok Radović (Cedevita Olimpija), Matic Rebec (FMP), Leon Stergar (Kortrijk Spurs) in Luka Ščuka (Braunschweig).

Slovenci so si v februarskem kvalifikacijskem ciklu priigrali odlično izhodišče pred nadaljevanjem kvalifikacij. Z domačima zmagama nad Ukrajino (87:73) in Izraelom (88:79) zasedajo prvo mesto v skupini. Nastop na prvenstvu stare celine lahko potrdijo že čez nekaj dni, ko se bodo dvakrat pomerili s Portugalsko, in sicer v gosteh 22. novembra ter v Kopru 25. novembra. Portugalci so bili na uvodu kvalifikacij polovično uspešni. V dveh izenačenih tekmah so najprej s tesnih 70:72 izgubili z Izraelom ter nato z enako razliko (79:77) ugnali Ukrajino.