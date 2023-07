Na Sekulićevem seznamu za SP tudi Gregor Hrovat

Slovenski košarkarji bodo z delom začeli 17. julija in med pripravami odigrali sedem pripravljalnih tekem, od tega tri pred domačimi navijači. Na selektorjevem seznamu so: Jaka Blažič, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Jakob Lovrenc Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Urban Klavžar, Aljaž Kunc, Miha Lapornik, Jurij Macura, Blaž Mahkovic, Jordan Morgan, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Žiga Samar in Mike Tobey.

Slovenci se bodo na prvenstvo podali brez zlatega kapetana Gorana Dragića, ki je sklenil svojo reprezentančno pot. Manjkal bo tudi poškodovani Edo Murić, se pa v izbrano vrsto po poškodbi vračata Blažič in Lapornik. Slovenski dres bo znova oblekel Hrovat, edini novinec pa je Kunc.

"Po naporni klubski sezoni imamo za razliko od prejšnjih dveh poletij tokrat precej več časa za počitek in polnjenje baterij za nov izziv, ki je pred nami. Kolikor poznam igralce, bodo premor izkoristili tudi že za pripravo na reprezentančno akcijo. Prepričan sem, da bodo vsi vabljeni igralci na priprave za prihajajoče SP prišli izjemno motivirani in polni elana," je za KZS dejal selektor Aleksander Sekulić.