Na seznamu ameriške košarkarske reprezentance za OI kar 44 igralcev

Kot kaže je zanimanje za nastop na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu, oziroma olimpijskemu košarkarskemu turnirju velik magnet za zvezdnike lige NBA. Precej večji od tistega na svetovnem prvenstvu, ko je reprezentanca ZDA zaigrala s precej nezvezdniško zasedbo, predvsem glede na kadrovske spremembe, ki so se zgodile v obdobju pred SP. Selektor Gregg Popovich je na SP ostal brez velike večine udarnih adutov zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, so se odpovedi vrstile ena za drugo in temu primerno (slab) je bil tudi ameriški izkupiček na svetovnem prvenstvu. Američani so ostali brez odličja in zasedli so le skromno sedmo mesto, zlato je osvojila Španija.

Olimpijske igre so druga zgodba, olimpijsko odličje je imelo vedno posebno mesto med ameriškimi košarkarji. Zato, vsaj zaenkrat, kaže, da bo imel selektor Popovich, dolgoletni trener San Antonia, ki bo ameriško zasedbo vodil tudi na OI (njegovi pomočniki so Steve Kerr, Lloyd Piercein Jay Wright), sladke skrbi glede zasedbe. Na voljo ima vse najboljše igralce na svetu, trenutno je na seznamu kar 44 košarkarjev, do OI jih bo veliko odpadlo. Med njimi so tudi LeBron James, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Steph Curry (slednja dva trenutno še poškodovana), Anthony Davis, Paul George, James Harden, Damian Lillard in ostali in takšnega osipa, kot je bil na SP, zanesljvo ne bo. Končni seznam 12 košarkarjev za nastop v Tokiu bo znan junija, Američani pa bodo zanesljivo "lovili" zlato odličje, tako kot jim je to uspelo na zadnjih OI leta 2016.