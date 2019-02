Na tržnici NBA spremembe za Gasola, Teodosića, Mirotića, ne pa tudi za Davisa

Najbolj odmeven je bil prestop Španca Marca Gasola, ki je zapustil Memphis in je novi član Toronta, zanj so v drugo stran poslali štiri igralce: Jonasa Valančiunasa, Delona Wrighta, C. J. Milesa in izbor drugega kroga nabora leta 2024. Los Angeles Clippersi so se razšli s Milošom Teodosićem, ekipa mu je izplačala 12 milijonov dolarjev pogodbe in bo lahko poiskal nov klub, omenja se njegova vrnitev v Evropo, kjer se zanj najbolj zanima Efes iz Istanbula.

Anthony Davis, ki je želel izsiliti prestop, kljub želji ostaja član New Orleans Pelicansov, saj pelikani niso dobili dovolj dobre ponudbe zanj. Črnogorec Nikola Mirotič pa je okrepil Milwaukee, kjer bo združil moči z grškim zvezdnikom Giannisom Antetokounmpom. Milwaukee, prvo moštvo Vzhoda in Toronto, drugi na lestvici, sta se močno okrepila, kar obeta izjemen dvoboj v tej konferenci in tudi v lovu na naslov prvaka lige NBA.