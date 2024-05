Na vzhodu lige NBA še brez polfinalistov končnice

New York in Indiana Pacers sta imela ob vodstvu s 3:1 v zmagah zaključno žogico za napredovanje v konferenčni finale, a sta jima tekmeca to preprečila. V New Yorku je bil mož odločitve Tyrese Maxey, medtem ko so Milwaukee Bucks kljub odsotnosti obeh glavnih zvezdnikov Giannisa Antetonkoumpoja in Damiana Lillarda s kolektivno predstavo odločno nadigrali Indiano s 115:92.

Na preostali tekmi večera so Cleveland Cavaliers s 104:103 premagali Orlando Magic za vodstvo s 3:2 v zmagah.

Philadelphia do zmage po podaljšku

Maxey je izjemno strelsko predstavo pričaral predvsem v zadnji četrtini dvoboja v New Yorku in jo nato nadaljeval v podaljšku. V zadnjih 25 sekundah rednega dela je pri zaostanku Philadelphie za šest točk dosegel sedem točk, v zadnjih 17 minutah tekme (v zadnji četrtini in podaljšku) pa je nanizal kar 20 točk.

Philadelphia je s pomočjo njegove čarovnije prvo izsilila podaljšek z izenačenjem na 97:97, nato pa v dodatni igri do zmage. New Yorku ni pomagalo niti 40 točk Jalena Brunsona.