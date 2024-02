Na začetku kvalifikacij za EP 2025 brez Luke Dončića in Zorana Dragića

Na reprezentančnem seznamu so: Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Žiga Dimec (Anwil Wloclawek), Gregor Hrovat (JDA Dijon), Aljaž Kunc (Twarde Pierniki Torun), Miha Lapornik (Herada San Pablo Burgos), Jurij Macura (Krka), Aleksej Nikolić (ES Chalon), Bine Prepelič (Spirou basket Charleroi), Klemen Prepelič (Galatasaray), Žiga Samar (Alba Berlin), Leon Stergar (Krka), Luka Ščuka (Cedevita Olimpija) in Mike Tobey (Crvena zvezda).

"Z uvodnima kvalifikacijskima tekmama za nastop na evropskem prvenstvu leta 2025 začenjamo letošnje izjemno zanimivo koledarsko leto. Kot sem že poudaril, je uvrstitev na eurobasket naša obveza. Z igralci in štabom se že kar nekaj časa nismo videli in verjamem, da vsi skupaj že nestrpno čakamo, da se zberemo in začnemo z nekajdnevnimi pripravami," je za spletno stran Košarkarske zveze Slovenije povedal selektor Sekulić.

"Zavedamo se kaj tekmi proti Ukrajini in Izraelu že lahko prineseta. Tako kot vedno časa ne bo veliko in naša naloga bo, da se dobro pripravimo in uigramo. Start v kvalifikacije bo izjemno pomemben, še posebej zaradi dejstva, da obe tekmi igramo pred domačimi navijači. Slednji so vedno bili pomemben del vsake reprezentančne zgodbe in želim si, da se tudi tokrat v koprski Bonifiki zberejo v velikem številu," je poudaril selektor.