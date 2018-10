Na Zahodu veliko novega: Golden State in Houston praznih rok

Juancho Hernangomez je z blokado Damianu Jonesuposkrbel za veliko slavje v Denverju, kjer so Nuggetsi ohranili stoodstotni izkupiček v novi sezoni lige NBA z odmevno zmago nad branilci naslova Golden State Warriorsi. Zvezdniško zasedbo Bojevnikov so za nameček zadržali pod mejo stotih točk, potem ko bi skorajda zapravili 13 točk naskoka v zadnji četrtini. Stephen Curry je v zadnjem napadu prodrl proti košu in podal do Jonesa, ki pa ga je blokiral Hernangomez in odločil tekmo.

Nuggetsov ni "tepla" izjemna nezbranost s črte prostih metov, saj so jih zapravili kar 18, tretjino (6) v zadnji četrtini. Tako dobro ekipa iz Kolorada sezone ni začela od leta 2009, ko so z eno najboljših ekip v zadnjih desetletjih, za katero sta igrala Carmelo Anthony in Chauncey Billups, dobila prvih pet tekem. Nuggetsi so se izkazali predvsem v obrambi in aktualne prvake prisilili v kar 18 izgubljenih žog, že tretjič v sezoni njihovi nasprotniki niso dosegli stotih točk.

Durant: Steph je odigral izvrstno akcijo, nič več ne moreš pričakovati

"Če se branimo, potem lahko praktično dosežemo več košev kot kdorkoli v tej ligi. Res smo v tej sezoni osredotočeni večinoma na obrambo," je priznal član Nuggetsov Torrey Craig. Trener Michael Malone dodaja: "Tako si predstavljam, da bomo igrali. Nekateri ljudje bodo dejali, da je to grdo, a zmaga je zmaga, še posebej proti tej ekipi, branilcem naslova. Če se bomo še naprej branili na tej ravni, na kateri se branimo sedaj, in ujamemo še naš ritem v napadu, potem mislim, da bi lahko postali res dobra ekipa."

Nikola Jokić je za domače dosegel 23 točk in jim dodal še enajst skokov ter šest podaj, le štiri so mu torej zmanjkale do drugega zaporednega trojnega dvojčka. Ni presenečenje, da je bil Curry s tremi zaporednimi zadetimi meti z razdalje v dobri minuti v osrčju povratka Golden Stata, tekmo pa je sklenil s 30 točkami ter s skupno šestimi trojkami prehitel Paul Pierca na večni lestvici. Obračun bi lahko 9,6 sekunde pred koncem izenačil tudi Draymond Green, a ni zadel drugega prostega meta, na drugi strani pa je Jamal Murray prav tako zadel enkrat in po zaslugi blokade Španca Hernangomeza, junija smo ga lahko spremljali tudi na kvalifikacijski tekmi v Stožicah, je bil to zadnji koš večera.

"To je bila izvrstna poteza, hm, Juancha, kajne? Izvrstna blokada z njegove strani. Moraš mu čestitati. Steph je odigral izvrstno akcijo, jo oddal. Nič več ne moreš pričakovati," je športno priznal gostujoči zvezdnik Kevin Durant, čeprav so mnogi pričakovali, da bo Curry poskusil za tri točke, a je ameriški ostrostrelec po tekmi razlagal, da je v zadnjem prodoru enostavno ocenil, da bo imel več možnosti za izenačenje Jones.

Vodstvo lige suspendiralo Ingrama, Ronda in Paula

Po odmevnem incidentu v zadnji četrtini tekme med Los Angeles Lakers in Houston Rockets v losangeleški dvorani Staples Center je vodstvo lige NBA izreklo kazni: najdlje bo počival Jezernik Brandon Ingram(štiri tekme), branilec domačih Rajon Rondopa bo izpustil tri obračune rednega dela sezone. Kaznovan je tudi branilec Raket Chris Paul (dve tekmi).

"Ingram je suspendiran zaradi agresivnega povratka in poslabšanja spora ter poskusa udarca v smeri Paula, sovražnega prerekanja s sodnikom in zaradi tega, ker je začel incident z odrivanjem branilca Rocketsov Jamesa Hardna,"so v izjavi zapisali pri NBA. "Rondo je suspendiran zaradi tega, ker je začel fizični obračun s Paulom, ki ga je tudi pljunil in proti njemu usmeril več udarcev. Paul je suspendiran za suvanje in dotikanje obraza Ronda, in zaradi tega, ker je v proti njemu usmeril več udarcev."

Izidi lige NBA:

Cleveland Cavaliers ‒ Atlanta Hawks 111:133

Oklahoma City Thunder ‒ Sacramento Kings 120:131

Denver Nuggets ‒ Golden State Warriors 100:98

Los Angeles Clippers ‒ Houston Rockets 115:112