Nabor lige NBA bo na sporedu 29. julija

New York, 30.03.2021, 8:20 | Posodobljeno pred 5 minutami

Glede na to, da se bo letošnja sezona severnoameriške košarkarske lige NBA končala šele v drugi polovici julija, je vodstvo lige sporočilo, da bo nabor 2021 to sezono potekal 29. julija. Vrstni red, po katerem bodo izbirali klubi, bo znan 22. junija, ko bo na sporedu žreb, medtem ko bodo lahko kandidati svoje veščine lastnikom klubov prikazali od 21. do 27. junija.