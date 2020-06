Nabor lige NBA: Dallas povezujejo s 'košarkarskim Messijem'

Ti so v polno zadeli že pred dobrima dvema letoma, ko so si v menjavi igralcev z Atlanto Hawksi zagotovili usluge zvezdnika Real Madrida in slovenske reprezentance Luka Dončića . Bolmara se je zaradi izjemne nadarjenosti in dejstva, da je Argentinec, v Španiji in domovini že oprijel vzdevek "košarkarski Messi". Z velikanom nogometne ekipe Barce Lionelom Messijem so sicer v preteklosti primerjali tudi Dončića, ki sam kot nekdanji član Reala sicer nikoli ni skrival naklonjenosti do Portugalca Cristiana Ronalda , pregovornega "večnega tekmeca" argentinskega zvezdnika.

Pešić: Izžareva zmagovalno miselnost

"Njegove spretnosti in sposobnost nadzora žoge ter podaje so nekaj posebnega za igralca, ki v višino meri 2,03 metra in ima 19 let. Mavericksi, ki so močno povezani z mednarodnim prizoriščem, lahko cenijo njegovo ustvarjalnost in igro, stavijo pa lahko tudi na to, da se bo njegov met še izboljšal (27,9-odstotna uspešnost pri metih za tri točke v Evroligi in elitnem španskem prvenstvu),"so pri Tankathonuzapisali o košarkarju, ki je večji del svoje kariere preživel v španskem tretjeligaškem tekmovanju.

"Bolmaro je prihodnost. Gre za igralca, ki ima samozavest, lakoto po zmagah in ki izžareva zmagovalno miselnost,"je talentiranega varovanca pred časom pohvalil trener članske ekipe Barcelone Svetislav Pešić, ki mu je ponudil nekaj priložnosti v elitni državni ligi ACB: