Načeti Lakersi brez Dončića in Jamesa skoraj ugnali Denver

Košarkarji Los Angeles Lakersov so doživeli četrti zaporedni poraz. Tokrat so bili brez prvih zvedznikov Luke Dončića in LeBrona Jamesa prekratki v Denverju, kjer pa so se v nasprotju z večino napovedi odlično upirali favoriziranim Nuggetsom. Nikoa Jokić in soigralci so slavili s 131:126. Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro.