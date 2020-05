Nachbar po koncu Evrolige: Težka, a nujna odločitev

"Po eni strani sem zadovoljen, po drugi ne. Videli smo neverjetno sezono Evrolige. Popolnoma vsi igralci so se strinjali z odločitvijo, da se tekmovanje konča," je v pogovoru za Radio Marca izpostavil Slovenec, ki dve leti vodi sindikat košarkarjev Evrolige. "Zdravje je na prvem mestu. Najpomembneje je zdravje igralcev. Pomembno je, da se v evropski košarki spremeni razmišljanje. Zdaj se v pomembne odločitve vključuje tudi košarkarje," je dodal nekdanji košarkar, ki si je uspešno kariero zgradil tudi v ligi NBA. Čez Lužo je največji pečat pustil v dresu New Jersey Nets.

Čeprav sta se Evroliga in EuroCup predčasno zaključila, pa nekatere nacionalne lige še kar verjamejo v to, da bodo prvenstvo dokončale. Med njimi tudi nemška in španska."Moti me to, da v nekaterih ligah igralci nimajo vpliva na odločitve. Imam nekaj dvomov o vrnitvi lig v Nemčiji, Španiji in Izraelu," je jasen Nachbar. "Eno je organizirati turnir v eni državi, drugo pa na mednarodni ravni. Težko je bilo sprejeti odločitev o nenadaljevanju Evrolige, toda to je bilo nujno," je prepričan 39-letni Slovenec. Med možnimi scenariji za nadaljevanje Evrolige je bil tudi nadaljevanje v enem mestu – med glavnima kandidatoma sta bila tudi Beograd in Ljubljana –, a se je vodstvo Evrolige na koncu odločilo, da se sezona ne bo dokončala.