Nachbar: Spor med Ulebom in Fibo se bo moral rešiti

Košarkarji dali pobudo

Nachbar je v nadaljevanju pogovora potrdil, da je pobuda za ustanovitev organizacije prišla s strani košarkarjev. "Že dlje časa so po različnih poteh želeli priti do takšne organizacije, ki bi poskrbele za njihove osnovne pravice, jih pravilno usmerjale. Upam in želim si, da bi podobnih organizacij v prihodnje bilo še več; nenazadnje bi lahko vsaka država znotraj svojega košarkarskega sistema imela ustrezno Združenje košarkarjev, ki bi jim zagotavljalo izpolnjevanje njihovih pravic. Moja vloga se nanaša na pogajanja, sestankovanja z odgovornimi možmi v klubih, njihovimi košarkarji, si so predsedniki oziroma podpredsedniki Združenja. Moj edini pogoj za priključitev tej organizaciji je bil, da bi o vseh vprašanjih odločali košarkarji, da bi imeli vidnejšo vlogo pri vseh pomembnejših vprašanjih," je o svoji novi vlogi spregovoril Dravograjčan in se dotaknil konkretnejših zahtev, ki si jih košarkarji v bodoče želijo bolj standardizirati tako na kot zunaj košarkarskih igrišč.



Več počitka, pokojnina po koncu kariere

"Želijo si, da bi bila sama priprava na tekmo bolj utečena. Da bi bilo, denimo, število lepljenih logotipov na parketu, ki lahko povzročijo hude poškodbe, manjše; Možnost daljšega počitka med samimi tekmami, ko si te sledijo ena za drugo, je tudi ena od večjih želja, saj je bilo v preteklosti tako, da so trenerji sami odločali, ali bodo košarkarjem namenili kakšen dan počitka ... Ena od novosti je tudi ta, da bi profesionalnim košarkarjem evrolige po zaključku njihove tekmovalne poti omogočili prejemati redno pokojnino. Nadalje, sami želijo upravljati s pravicami s področja trženja lastnega imena in obenem zagotoviti boljše pogoje med potovanji," je Nachbar izpostavil le tiste najbolj izstopajoče želje košarkarjev, a v isti sapi dodaja, da bo dogovor o določenih željah lažje doseči kot o drugih.