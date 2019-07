Nachbar za hrvaške medije: V Sloveniji je negativen odziv na projekt Cedevita Olimpija

Nachbar je profesionalno kariero začel 1997, nato je bil član Maribora, Pivovarne Laško, Olimpije, Benettona, leta 2002 pa je prestopil v Houston Rockets. V ZDA je nastopil še za New Orleans/Oklahoma City Hornets in New Jersey Nets, v Evropi pa je kariero nadaljeval pri Dinamu iz Moskve, Efes Pilsnu, Unicsu iz Kazana, Barceloni in Sevilli. Za slovensko reprezentanco je zbral 58 nastopov in dosegel 573 točk.

"Kot Slovenec, pa čeprav ne prihajam iz prestolnice, sem vedno želel, da je Olimpija močna in da a se vrne na pota stare slave. Mislim, da ni Slovenca, ki ne bi razmišljal podobno," je za Sportske novosti povedal 39-letni Nachbar. "Sem član generacije, ki je orala ledino v ligi NBA toda vsi mi, tudi tisti, ki smo se preizkusili v ligi NBA , smo najprej želeli igrati za Olimpijo. Želeli smo si močne Olimpije. Vedeli smo, da je to dobro za slovensko košarko." V nadaljevanju pogovora za ugledni "hrvaški športni list" je nekdanji odlični slovenski košarkar izpostavil še nekaj, kar ga zelo moti. "Ne morem razumeti, da ljudje še dandanes mešajo politiko, posel in šport. Nekaj, kar je zame nepredstavljivo."

Dravograjčan je razložil svoje videnje ... "Vidim, slišim in berem, da določene ljudi moti zgolj dejstvo, da so v Slovenijo prišli Hrvati in da so zraven pri tem projektu reševanja Olimpije, oziroma združevanja dveh klubov. Po mojem bi ljudje morali razmišljati izven teh okvirjev. Vemo, da ima Olimpija zadnjih deset let, morda še kakšno leto več, velike težave in rojstvo kluba Cedevita Olimpija se zdi najboljša rešitev za vse. Upam, da bo prevladal razum, da bodo vodilno besedo imele športne ambicije. Čeprav slišim, da je okoli te zgodbe veliko negativnega."