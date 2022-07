Nadaljevanje kadrovanja v Stožicah: ostaja tudi Omić

Po vrnitvi v Ljubljano v minuli sezoni bo 216 centimetrov visok in 31 let star ljubljenec ljubljanskega občinstva še naprej kraljeval pod obročema v Stožicah, so potrdili na spletni strani zmajev.

"Že ob vrnitvi v Ljubljano sem povedal, da je to moj drugi dom, in vesel sem, da ostajam v Cedeviti Olimpiji. V sezoni, ki je za nami, smo napravili velik korak naprej, navijači so se vrnili v dvorane in želim si, da so tribune na vsaki naši domači tekmi nabito polne, mi pa bomo poskrbeli, da bodo domov odhajali zadovoljni. Verjamem, da lahko tudi v novi sezoni stopimo korak naprej, navijače pa že zdaj vabim na vse tekme, ki so pred nami," je za klubsko spletno stran povedal Alen Omić.