Nadaljevanje lige NBA: Dončić, Dragić in Čančar v 'povsem novi igri'

Izolacija v luksuznem 'mehurčku' Košarkarskim zvezdnikom v Orlandu nič ne manjka. Nastanjeni so v luksuznih hotelih, na območju, ki obsega več kot 100 kvadratnih kilometrov, imajo na voljo številne možnosti za preživljanje prostega časa. Tega imajo obilo, saj so že tri tedne zaprti v tako imenovanem mehurčku, v katerega nimajo vstopa niti njihovi najbližji in iz katerega sami nimajo izhoda. Koronska pandemija je eno najbolj gledanih športnih lig na svetu dvignila na povsem drugo raven. Poleg tega, da bodo vse tekme potekale v zgolj treh dvoranah športnega kompleksa ESPN Wide World of Sports v Orlandu, se bodo morali gledalci navaditi še na kopico drugih novosti.

Večina najboljših košarkarjev na svetu je trenutno zbrana v kompleksu Walt Disney World pri Orlandu na Floridi, kjer bodo v prihodnjih dveh mesecih, če se seveda zadeve okoli novega koronavirusa ne bodo zapletle, odigrali preostali del sezone. Med njimi so tudi vsi trije Slovenci, Dončić z Dallas Mavericksi, Dragić z Miami Heati in Čančar z Denver Nuggetsi.

Liga NBA se bo nadaljevala v noči s četrtka na petek. Kot jo po novem promovirajo v ZDA, se obeta "A Whole New Game" (Povsem nova igra). In res bo drugačna: brez gledalcev, z rednimi zdravniškimi pregledi za covid-19, drugačnim sistemom tekmovanja in enotnim prizoriščem za vseh 22 moštev.

Slovenski reprezentant Vlatko Čančar po odločitvi trenerja Denverja Mika Malona v ponedeljek zvečer ni stopil na igrišče. Prvi zvezdnik Nuggetsov Nikola Jokić se prav tako ni vpisal med strelce, v dobrih 23 minutah je zbral šest skokov in pet podaj. V noči na sredo se bo Miami Gorana Dragića pomeril z Memphis Grizzliesi, Dallas Luke Dončića pa s Philadelphia 76ersi. To bosta zadnji preizkušnji za Miami in Dallas pred nadaljevanjem sezone.

Luka Dončić (levo) in Goran Dragić (desno) se bosta vsak v svoji konferenci borila za preboj do velikega finala. Resni kandidati za visoko uvrstitev so tudi Nuggetsi s Čančarjem.

Zagotovo bo največja razlika v dojemanju okolice parketa oziroma dvorane. Košarkarji bodo sicer igrali isto igro kot pred pandemijo, vzdušja okoli igrišča, ki ga je pripravilo 10.000 in več gledalcev v dvoranah, pa še nekaj časa ne bo. Na vsaki tekmi bo točno 320 gledalcev. A ti bodo v Orlandu prisotni zgolj virtualno oziroma preko aplikacije, ki sta jo skupno razvila liga NBA in podjetje Microsoft. Teh 320 srečnežev, ki jih bo izbral vsak klub posebej, bo v živo preko aplikacije spremljalo tekme, njihovi obrazi, kretnje in glas pa bodo vidni na petmetrskih zaslonih ob igriščih.

Nova tehnologija kamer

Prazne dvorane in veliko prostora ob igriščih bodo televizijske postaje ESPN, TNTin ABCizkoristile za vpeljavo nove tehnologije kamer, ki naj bi v prihodnje postala stalnica na športnih prizoriščih. Gre večinoma za robotske kamere, ki bodo bližje igrišču in igralcem, tako da bodo ti in njihove poteze predstavljene v novi, bolj atraktivni luči. Spremenjen je tudi način tekmovanja. V Orlandu je zbranih le 22 od skupno 30 ekip. Pravico nastopa imajo moštva, ki so uvrščena med prvih osem na vzhodu in zahodu ter šest tistih, ki za osmouvrščenima zaostajajo šest zmag ali manj.

V preostanku rednega dela oziroma do 14. avgusta bodo vse ekipe odigrale osem tekem, končnica, ki bo potekala po ustaljenem sistemu s prvim krogom, konferenčnima polfinaloma in finalom na štiri zmage, pa se bo začela 17. avgusta. Vmes je na sporedu še neke vrste repasaž ali play-in. Če bo devetouvrščena ekipa za osmim mestom zaostajala štiri zmage ali manj, jo bo lahko izzvala in si v primeru dveh zmag zagotovila mesto v končnici. Prva tekma velikega finala je predvidena za 30. september, morebitna sedma pa za 13. oktober.

Kaj pa protesti?

Iz vzhodne konference je v Orlandu le devet moštev: Miami je na četrtem mestu in že ima zagotovljeno mesto v končnici, z Zahoda pa manjkata le dve ekipi. Dallas je trenutno sedmi. Za četrtouvrščenim Utahom zaostaja le eno zmago, pred osmouvrščenim Memphisom pa ima osem zmag prednosti. Čančarjev Denver je tretji. Ima tri zmage več od Dallasa, eno manj od Los Angeles Clippersov na drugem mestu, vodilni Los Angeles Lakersi pa so šest zmag pred njimi.

Glavni vprašanji pred nadaljevanjem oziroma začetkom te povsem nove igre sta, ali bo Disneyjev mehurček v Orlandu preprečil širjenje novega koronavirusa in kako se bodo igralci odzvali ob igranju ameriške himne pred tekmami. Če je zdravstveni protokol izpiljen do potankosti ‒ igralci in osebje bodo dnevno testirani, v primeru pozitivnega izvida pa izolirani v za to predviden del parka Walt Disney World ‒ pa je povsem negotovo, kako se bodo košarkarji odzvali na protirasistično gibanje Black Lives Matter. Vodstvo lige je napovedalo, da za različne poteze igralcev med igranjem himne ni predvidenih sankcij, smer nestrinjanja z dogodki zadnjih mesecev v ZDA pa so verjetno nakazale tekme košarkaric v ligi WNBA, ki so pred igranjem ameriške himne zapustile dvorano in se na parket vrnile takoj po njej.