Nadaljevanje rivalstva z Oklahomo, tokrat za polfinale (novega) pokala

Luka Dončić bo v noči na sredo ob 3.30 (prenos na Kanalu A in VOYO) s svojim Dallasom poskušal napredovati v NBA pokalu. V četrtfinalu mu bo nasproti stala Oklahoma, ki je Teksašanom v lanski končnici morala priznati poraz. Mladeniči iz Oklahome bodo zagotovo dodatno motivirani, a odlična forma Mavericksov napoveduje izjemen obračun in bitko ekip, polnih zvezdnikov.

Oklahoma City Thunder bo tokrat moral igrati brez zvezdniškega centra Cheta Holmgrena, ki je odsoten zaradi poškodbe. Kljub temu mlada ekipa igra odlično, saj se lahko zanaša na Shai Gilgeous-Alexandra, ki je znova v izjemni formi, in na Jalen Williamsa, ki blesti na obeh straneh igrišča. Ogromno razliko v primerjavi z obračuni v končnici minule sezone pa zagotovo predstavljata poletni okrepitvi. Center Isaiah Hartenstein je prispel iz New Yorka in mladeničem okoli sebe ponudil tisto, kar so najbolj potrebovali. Sezono je sicer začel s poškodbo, po povratku pa je na zadnjih osmih obračunih v povprečju beležil več skokov (12,8) kot točk (11,8), odlično pa tudi razigrava soigralce, saj v povprečju dosega 4,5 podaje na tekmo. Poleg njega je v OKC prispel tudi nekdanji igralec Los Angeles Lakersov in Chicago Bullsov Alex Caruso, ki blesti v obrambi. Že v minuli sezoni odlična Oklahoma se je torej občutno okrepila in z razlogom zaseda prvo mesto na zahodni konferenci z 18 zmagami in petimi porazi. Statistika prvega zvezdnika Shaia Gilgeousa-Alexandra je v tej sezoni skoraj identična lanski, saj v povprečju dosega le 0,3 točke manj (29,8), 0,2 skoka manj (5,3) in 0,1 podaje več (6,3) na tekmo. V tretji sezoni v ligi pa je velik preskok v igri uspel Jalenu Williamsu, ki v povprečju dosega 22 točk, 6 skokov in pet podaj ob dveh ukradenih žogah na tekmo.

Dallas vse boljši Tudi Dallas je na drugi strani boljši v novi sezoni. Luka Dončić je slabši začetek sezone in težave s poškodbami pustil za sabo, v minulem tednu pa je bil izbran za igralca tedna v zahodni konferenci. Na zadnjih štirih obračunih po povratku po poškodbi zapestja je Slovenec v povprečju zabeležil 31 točk, 10,5 skoka in 9,5 podaje ob 3 ukradenih žogah. Poleg Dončića ponovno blesti tudi Kyrie Irving, ki ob odličnem odstotku meta iz igre v povprečju beleži 24 točk, pet skokov in pet podaj na tekmo, predvsem pa odlično vodi moštvo v trenutkih, ko Dončić počiva. Tudi Mavericksi so s poletnimi okrepitvami zadeli v polno. Naji Marshall, Quentin Grimes, Spencer Dinwiddie in Klay Thompson so enako nevarni v obrambi in napadu, Dončić pa okoli sebe še nikoli ni imel tako dobrega moštva.

Mnogi se posmehujejo formatu NBA pokala, saj menijo, da košarkarji v resnici nimajo posebnega motiva za trud v tem "tekmovanju", a zmaga je zmaga in pokal je pokal. OKC v svoji zgodovini še nikoli ni osvojil lige NBA, mlado moštvo pa bi zagotovo pridobilo na samozavesti, če bi mu uspelo dvigniti "Emirates NBA Cup", kot so ga izvirno poimenovali Američani. Enako velja za bolj izkušene Maverickse in Luko Dončića, tako da je v noči na sredo od 3.30 naprej na Kanalu A in VOYO dobra tekma praktično zagotovljena.