Nadaljuje se serija porazov jezernikov, Howard in Davies pa v 'laseh'

To je bil osmi zaporedni poraz zasedbe iz mesta angelov, upoštevajoč še poraze na šestih pripravljalnih tekmah. Trener Frank Vogel je skušal pozneje napetosti v ekipi opravičiti, češ, da je prepir nastal zaradi napačne komunikacije na igrišču. "Dwightu in AD-ju se je pripetila napaka pri pokrivanju in sta o tem tudi spregovorila. Ko jih dobiš 'po riti', včasih postanejo ti pogovori vroči," je dejal Vogel. "Ta dva fanta se imata rada in sta morala priti zadevi do dna. In to se bo občasno zgodilo, raje vidim, da je našim fantom mar, kot da jim ni mar." Dwight Howard je kasneje povedal, da je zgladil vsa nesoglasja z Anthonyjem Davisom. "Oba si želiva zmagati in nisva želela izgubiti te tekme. Sva odrasla moža in sva že tam vse uredila. Med mano in njim ni nobenih težav – to je moj brat, moj soigralec."