Nadarjeni Jurij Macura ne bo videl Eurobasketa

Še pred omenjenim pa je slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića čakalo manj prijetno opravilo, saj je pred selitvijo v Laško moral prečrtati še eno ime s širšega reprezentančnega seznama. Na evropsko prvenstvo tako ne bo potoval nadarjeni krilni center novomeške Krke Jurij Macura , ki je po Sekulićevih besedah od začetka priprav kazal odličen pristop in odnos do dela.

"Ko igramo pripravljalne tekme pred polno dvorano domačih navijačev, je ne glede na vse pomembna tudi zmaga, čeprav je poudarek na določenih stvareh v igri. Če damo vse od sebe in preizkušamo stvari, ki smo si jih zamislili, pa tudi poraz na pripravljalnem obračunu ni dramatičen. Proti Srbiji smo delali veliko napak in bili nenatančni pri izvedbi napadov, a je do izraza prišla nadarjenost posameznikov in naš napadalni potencial. Pričakujem, da bomo proti Hrvaški te stvari izboljšali. Hrvaška je izjemna ekipa, ki je močnejša še za naturaliziranega Američana Jaleena Smitha. Imajo kakovostne posameznike, ki skušajo najti pravo kemijo. Ta pa je prepotrebna za velika tekmovanja. Prepričan sem, da se bodo poskušali oddolžiti za poraz v Stožicah v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, zato nas nov čaka zahteven preizkus," je v izjavi za uradno spletno stran Košarkarske zveze Slovenije pred zadnjo pripravljalno preizkušnjo (KZS) povedal Aleksander Sekulić.