Nadarjeni Matković novo ime v Stožicah

Karlo Matković , 208 centimetrov visoki 21-letnik, rojen v Livnu v Bosni in Hercegovini, ki pa v članski konkurenci igra za Hrvaško, je svojo prvo profesionalno pogodbo podpisal s takratno zagrebško Cedevito, zdaj pa bo prvič, odkar je leta 2019 prišlo do združitve Cedevite in Olimpije, branil barve ljubljanskega kolektiva.

"Veseli smo, da se nam bo v Ljubljani po treh sezonah, ki jih je kot posojen igralec lahko izkoristil za pridobivanje prepotrebnih izkušenj, pridružil Karlo Matković. Karlo je del Cedevite Olimpije, v zadnjih dveh sezonah pa je v Megi dokazal, za kako nadarjenega košarkarja gre, in vsi pričakujemo, da bo pod budnim očesom našega strokovnega štaba v Ljubljani še bolj napredoval," je povedal športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović.

"Končno je Karlo pristal med nami v Cedeviti Olimpiji. Zelo srečni smo, da se nam bo pridružil. Gre za igralca, ki ima zelo velik potencial, je pa hkrati tudi hvaležen in mlad igralec z veliko mladostne energije, ki jo bo prenesel na celotno ekipo. Zagotovo bo z nami napredoval in nam pomagal, da dosežemo naše cilje. Zagotovo se bo vklopil v naš sistem hitre in energične igre z veliko skoki in kontaktom," pa je prihod mladega centra pospremil glavni trener Jurica Golemac.