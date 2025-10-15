Nagrada za dosedanje delo: Golemac podaljšal z Dubajem

Košarkarji Dubaja letos prvič v zgodovini igrajo v evroligi, v prvih štirih krogih pa so zabeležili dve zmagi in dva poraza.

"Zelo sem hvaležen klubu za zaupanje, ki mi ga je izkazal. Motiviran sem, da z Dubajem še naprej rastem. Tukaj gradimo nekaj posebnega - ekipo, ki tekmuje na najvišji ravni in vsak dan dela naše navijače ponosne," je ob dvoletnem podaljšanju pogodbe za klubsko spletno stran dejal Jurica Golemac, tudi nekdanji trener Kopra Primorske in Cedevite Olimpije.

Dubaj je odlično vstopil v novo sezono, nazadnje je v elitni Evroligi v gosteh visoko ugnal aktualnega evropskega klubskega prvaka Fenerbahčeja (93:69).