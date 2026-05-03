Najbolj skopuški lastnik kluba v najbogatejši ligi na svetu

Tom Dundon je milijarder, ki je svoje bogastvo zaslužil z avtomobilskimi posojili. Poleg Portland Trail Blazersov je lastnik tudi NHL moštva Carolina Hurricanes, ki ga je kupil leta 2017, in Professional Pickleball Association (PPA) ter Major League Pickleball. V Pickleball Inc. je nedavno vložil 225 milijonov dolarjev (okoli 191 milijonov evrov). Kljub bajnim zneskom, ki jih vlaga v številne športe, pa Dundon očitno zelo pozorno spremlja vsak dolar, ki ga zapravi, ko enkrat postane lastnik.

Tom Dundon s sinom na tekmi svojega kluba Portland Trail Blazers FOTO: AP

Manj zaposlenih na gostovanje, hotel naj zapustijo čim prej

Od uradnega prihoda v Trail Blazerse 31. marca letos je Dundon spremenil marsikaj. Najprej se je odločil spremeniti standardno prakso moštev, ki se uvrstijo v končnico in s seboj na gostujoče tekme pripeljejo tudi "two-way" igralce. To so igralci, ki imajo istočasno podpisano pogodbo z NBA moštvom in moštvom iz razvojne lige. Ti igralci v končnici sicer ne smejo zastopati NBA moštev, vseeno pa so vedno spremljali ekipe, ker so bili del moštva med rednim delom sezone. Dundon je prepovedal potovanje tudi uradnemu fotografu moštva in zaposlenim, ki skrbijo za uradni profil moštva na družbenih omrežjih.

Nato se je Dundon odločil lotiti visokih stroškov hotelov na gostovanjih. Ustaljena praksa med NBA moštvi je, da vsi zaposleni, ki so spali v hotelu pred gostujočo tekmo, na dan tekme podaljšajo "check out" in sobo zapustijo pozneje, klub pa hotelu doplača razliko zaradi poznega izhoda. Dundon igralcem to še naprej omogoča, določenim članom strokovnega štaba in podpornega osebja pa je ukazal, da morajo sobe zapustiti pravočasno in na tekmo počakati v skupnih prostorih.

Išče trenerja, čeprav ga že ima

To je trenutnega trenerja moštva Thiaga Splitterja zelo razjezilo, saj Brazilec meni, da to lahko vpliva na predstavo moštva. Znancu, ki je pozneje govoril z ameriškim časnikom The Athletic, je zaupal, da mu je terapevtka za masažo potarnala, da svojega dela ne more opravljati na enako visoki ravni kot prej. "Kaj se zgodi, če se bo maserka odločila, da ne bo opravila dovolj dobrega dela, ker je jezna in ne poskrbi dovolj dobro za Denija Avdijo (zvezdnik moštva). Potem to vpliva tudi name," je svoj pogovor s Splitterjem povzel vir The Athletica.

Splitter je vodenje moštva prevzel po prvi tekmi sezone, ko je bil zaradi suma nekaznivih dejanj, povezanih s stavnicami, aretiran takratni glavni trener Chauncey Billups. Brazilec je kljub zelo težkim pogojem opravil odlično delo in Portland prvič po štirih letih popeljal v končnico. Tudi Dundon se strinja, da si je nekdanji košarkar San Antonia zaslužil dolgoročno pogodbo, a Brazilcu je ponudil plačo, ki je na ravni ali celo nižja od plač marsikaterega pomočnika trenerja v ligi, zagotovo pa bi bila najnižja med glavnimi trenerji v ligi. Še huje, za njegovim hrbtom naj bi se Dundon pogajal s številnimi drugimi kandidati, ki drug za drugim poročajo, da jim je Dundon ponujal zelo nizke plače. Eden od kandidatov Josh Schertz mu je dejal, da prejema višjo plačo na trenutnem mestu glavnega trenerja enega od moštev v univerzitetni košarki.

Majic ne potrebujejo, na svidenje maskota

Portland je pod vodstvom Dundona tudi edino moštvo v ligi, ki svojim navijačem, ki za domače tekme končnice odštejejo veliko denarja, ni podarilo brezplačne majice. Žrtev Dundonovega varčevanja naj bi bila tudi ena od dveh uradnih maskot moštva, saj meni, da bo zadostovala "zgolj" ena. Nekatere Dundonove poteze mogoče na prvi pogled niso pretirano nerazumne, kljub temu pa se jih je nabralo zelo veliko v prvem mesecu njegove "vladavine". Navijačem Portlanda lahko malo upanja vliva dejstvo, da je Dundon podobno storil tudi po prevzemu Caroline v ligi NHL, zdaj pa je moštvo med boljšimi v ligi.