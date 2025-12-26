Najbolj vroča ekipa lige nemočna proti San Antoniu

Na božični dan so bile bile na sporedu še tri razburljive tekme. New York Knicks so v Madison Square Gardnu premagali Cleveland Cavaliers s 126:124, Oklahoma City Thunder, z razmerjem zmag in porazov 26-5 najboljša ekipa v ligi NBA, je pred domačimi gledalci klonila proti San Antoniu Spurs s 102:117, Golden State Warriors pa so bili boljši od Dallas Mavericks s 126:116.