Košarka

Najboljša ekipa lige tretjič v sezoni poražena

Minneapolis, 20. 12. 2025 07.25

Avtor:
M.J. STA
Anthony Edwards

Košarkarska zasedba Oklahoma City Thunder je v severnoameriški ligi NBA gostovala pri Minnesota Timberwolves in doživela tretji poraz v sezoni. Najboljša ekipa lige je izgubila s 107:112. Los Angeles Lakers Luka Dončića, ki so četrti v zahodni konferenci z 19 zmagami in sedmimi porazi, bodo v noči na nedeljo igrali proti mestnim tekmecem Clippers.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Minnesota, ki je z 18 zmagami in 10 porazi šesta v zahodni konferenci, je sicer izgubila prvo četrtino, a dobila naslednje tri za odmevno zmago. Pri tej je k uspehu domače ekipe največ prispeval Anthony Edwards s 26 točkami in 12 skoki, sicer pa je šest igralcev doseglo vsaj 13 točk. Pri Oklahomi (25-3), ki je izgubila drugič na zadnjih treh tekmah, je izstopal Shai Gilgeous-Alexander s 35 točkami.

Shai Gilgeous-Alexander
Shai Gilgeous-Alexander
FOTO: Profimedia

San Antonio Spurs, ki so tretji v zahodni konferenci z 20 zmagami in sedmimi porazi, so tokrat gladko zmagali v gosteh pri Atlanta Hawks (15-14), končni izid je bil 126:98. Francoski zvezdnik tekaške ekipe Victor Wembanyama je dosegel 26 točk in 12 skokov v le 21 minutah. Spurs so pred kratkim izgubili finale pokala NBA proti New York Knicks, ta zasedba, druga v vzhodni konferenci, pa je danes doživela poraz pred domačimi navijači proti Philadelphia 76ers s 107:116. 

Tyrese Maxey je bil prvo ime gostov, ti so igrali brez bolnega Joela Embiida, s 30 točkami in devetimi asistencami. Pri domačih, ki so izgubili šele drugič v sezoni na domačem parketu, pa ni pomagalo niti to, da so štirje igralci presegli mejo 20 točk. Jalen Brunson in Karl-Anthony Towns (11 skokov) sta jih dosegla po 22, Mikal Bridges in Mitchell Robinson (16 skokov) pa po 21.

Boston Celtics, četrti v vzhodni konferenci, so premagali Miami Heat, sedme na vzhodu, s 129:116, pri čemer je Derrick White ob devetih trojkah (izenačen osebni rekord) prispeval 33, Jalen Brown pa 30 točk. Kel'el Ware je bil s 24 točkami in 14 skoki najboljši pri gostih s Floride, ki so zaradi poškodb imeli na voljo le deset igralcev. 

Derrick White
Derrick White
FOTO: AP

Chicago Bulls, ki so deseti v zahodni konferenci, pa so v gosteh odpravili osmouvrščeno ekipo vzhoda Cleveland Cavaliers s 136:125, Nikola Vučević (15 skokov) in Matas Buzelis sta bila najboljša strelca bikov s po 24 točkami, pri domačih, pri katerih je zaradi bolezni manjkal Donovan Mitchell, jih je Darius Garland zbral 35.



Izidi:
Boston Celtics - Miami Heat 129:116

New York Knicks - Philadelphia 76ers 107:116

Atlanta Hawks - San Antonio Spurs 98:126

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 125:136

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 112:107

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

košarka nba minnesota oklahoma

