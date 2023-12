'Najhujša tehnična napaka' Dončićevega soigralca in nov napad Greena

V noči na sredo smo na parketih NBA dvoran lahko videli kar nekaj sodniških odločitev, ki so bile nujno potrebne, in številne, ki so, milo rečeno, čudne.

Začnimo s tekmo, ki ste si jo lahko ogledali na Kanalu A in katere posnetek si lahko ponovno ogledate na VOYO. Poleg standardno odličnega Luke Dončića (33 točk, 17 podaj in 6 skokov), je z 32 točkami blestel tudi njegov soigralec Tim Hardaway Jr., ki pa je v svojo statistiko moral vpisati tudi tehnično napako. Sodnik mu jo je dosodil po Dončićevi podaji in atraktivnem zabijanju v drugi četrtini. Hardaway se je za kratek čas zadržal na obroču, sodnik pa se je odločil, da Američan pretirava in mu dosodil tehnično napako, ker naj bi se predolgo zadrževal na obroču. Legendarni nekdanji košarkar in trenutno komentator Reggie Miller je to odločitev pospremil s sledečimi besedami: "To je absolutno najhujša tehnična napaka, ki sem jih kadarkoli videl."

Sledi odločitev sodnikov na tekmi Denver Nuggets – Chicago Bulls. Dvakratni MVP lige Nikola Jokić je igral pred številnimi srbskimi navijači, saj so se organizatorji tekme v Chicagu odločili, da bo ob obisku moštva srbskega centra v dvorani potekal večer srbske dediščine. Kaj so za nagrado prejeli številni navijači iz Jokićeve dežele? Izključitev njihovega junaka in zmago njegovega moštva.

Jokić po tekmi pričakovano ni bil zadovoljen s sodniško odločitvijo. "Vesel sem zgolj, da te tekme nismo igrali v Srbiji. Zelo zabavno bi bilo videti, kako bi tam sprejeli to odločitev. Nekateri igralci lahko govorijo, karkoli želijo, in mislim, da včasih, ko uporabim te besede, sploh ne dobim tehnične, ampak je, kar je," je dejal najboljši košarkar Nuggetsov.

Zanimiv in zabaven je bil predvsem odziv njegovih soigralcev in trenerja. To je že druga tekma v tej sezoni, na kateri je Jokić bil izključen, ki se je zaključila z zmago njegovega moštva. Košarkar Denverja Aaron Gordon se je pošalil, da so aktualni prvaki našli nov recept za zmage: "Spremenili bomo načrte za tekme. Poskrbeli bomo, da Jokića čim prej izključijo, in videli, če nam bo uspelo zmagati."

Jokićev trener Michael Malone se je ob dogodku pošalil tudi na svoj račun, saj je priznal, da je izraz, ki je njegovega varovanca spravil v težave, bil zelo pogosto uporabljen v njihovem domu. "Ko sem slišal, kaj je (Jokić) rekel, sem sodniku rekel, da ne razumem, v čem je težava. Ko sem odraščal, je pri nas doma to bila beseda, s katero smo izražali naklonjenost," je zbrane novinarje nasmejal trener prvakov.

'Nisem ga želel udariti' Potem pa je tu Draymond Green. Košarkar Golden State Warriorsov in štirikratni NBA prvak je vedno veljal za zelo temperamentnega, a dolgo so njegovi podporniki njegova dejanja opravičevali, ker naj bi njegov pristop bil ključen pri osvojitvi prej omenjenih naslovov. To je nekoč mogoče bilo sprejemljivo, v zadnjih časih pa njegovih dejanj ne more opravičiti niti njegov največji podpornik, trener bojevnikov Steve Kerr. Green je pred začetkom minule sezone na enem od treningov udaril zdaj nekdanjega soigralca Jordana Poola. Takrat ga je kaznovalo njegovo moštvo, Poole pa je klub zapustil minulo poletje. To Greena očitno ni zadostno pomirilo, ravno obratno. Na tekmi proti Minnesoti 14. novembra je po sporu Jadena McDanielsa in Klaya Thompsona za vrat prijel igralca nasprotnikov Rudyja Goberta. Sledila je odsotnost na naslednjih petih tekmah in obrazložitev, da so na dolžino kazni vplivala tudi njegova dejanja v preteklosti. Seveda je bil tudi opozorjen, da bo vsakršen podoben incident v prihodnosti še bolj strogo kaznovan. Skoraj natanko mesec dni pozneje smo tu, kjer smo. Green je na videz brez razloga med napadom svojega moštva udaril nasprotnega centra Jusufa Nurkića, ki je obležal na tleh.

Po tekmi je sledilo ne ravno iskreno opravičilo Greena: "Vlekel me je za bok. Jaz sem zamahnil z roko, da bi sodnike opozoril na to. Dotaknil sem se ga. Kot veste, se ne opravičujem za stvari, ki jih počnem namerno, ampak Jusufu se opravičujem, ker ga nisem želel udariti. S svojimi rokami maham, ker želim izsiliti osebne napake. Ne padam in ne mečem se na tla."

