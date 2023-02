Najhujši poraz Brooklyna v zadnjih devetih letih

Trenutno vodilna ekipa v ligi NBA – njeno razmerje zmag in porazov znaša 37:15 – je imela vse vajeti igre v svojih rokah. Prvi zvezdnik keltov Jayson Tatum je dosegel 31, Jaylen Brown pa 26 točk. Oba igralca sta na eni tekmi zadela sedem metov za tri točke, kar je nov rekord kluba z izjemno bogato zgodovino. Na drugi strani so bile mrežice enostavno porazne. Tekmo so odprli z metom 1:12, po prvi četrtini so zaostajali za 30 točk (16:46) in že v zgodnjem obdobju tekme čakali na zadnji zvok sirene. Pri gostih je bil najbolj učinkovit nekdanji kelt Kyrie Irving z 20 točkami.