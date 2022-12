Najkoristnejši igralec sezone NBA bo odslej prejel nagrado Michaela Jordana

Najprestižnejša individualna nagrada, ki jo v ligi NBA prejme igralec, je nedvodmno naziv najkoristnejšega igralca v sezoni. Doslej se je ta lovorika imenovala po Mauricu Podoloffu , ki je bil prvi komisar in nato predsednik lige NBA. S sezono 2021/22 pa se je ta preimenovala v lovoriko Michaela Jordana . Legendarni košarkar, po mnenju mnogih celo najboljši vseh časov, je v petnajstih sezonah v NBA petkrat prejel naziv MVP rednega dela. Le Kareem Abdul-Jabbar jih je osvojil več, šest, po njem pa se že imenuje nagrada, ki jo prejme igralec, ki se najbolj zavzema za družbeno enakost in pravičnost.

Odslej pa bo NBA podeljevala še nagrado Jerryja Westa in sicer igralcu, ki se bo najbolj izkazal v odločilnih trenutkih. West je nastopil v devetih finalih in je edini igralec, ki je osvojil naziv najkoristnejšega igralca finala NBA, ko je izgubil serijo.

Novi pokali so del večletnega projekta, kako prenoviti številne najpomembnejše nagrade v ligi. Že v minuli sezoni so spremenili pokal Larryja O'Briena, ki ga prejmejo prvaki NBA pa tudi nagradi za naslov prvakov konference, ki sta imeli dobili po Oscarju Robertsonu in Bobu Cousyju ter lovoriki za MVP-ja konferenčnih finalov po Magicu Johnsonu in Larryju Birdu.

"Naša nova kolekcija pokalov slavi nekatere največje in najpomembnejše igralce v zgodovini NBA," je v izjavi za javnost dejal komisar lige NBA Adam Silver. "S tem ko vsako leto podeljujemo priznanja najboljšim v sezoni, se želimo pokloniti tudi legendam, ki poosebljajo te prestižne nagrade."