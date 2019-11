Najprej ga je zaustavil, nato mu polaskal: Dončić bo strašen igralec

"Mislim, da je ravno to tako impresivno. Sploh se ne zaveda, kaj mu uspeva, če me razumete … Še vedno je otrok. Ima še toliko za pokazati, ko odraste," je o Luki po zmagi v Dallasu dejal član Clippersov Paul George ."Trenutno je res izjemen. Strašen bo, ko se bo popolnoma 'našel'. Prihaja njegov čas," je še poudaril 29-letnik. "Vedeli smo, da je Luka zanje zelo pomemben,"je pripravo na obračun z vročimi Mavsi , ki so pred tekmo s Clippersi zmagali petkrat zapored, opisal George."Ustvarja njihov napad. Zadeva. Skače. Tako zelo veliko naredi za Dallas, da smo vedeli, da ga moramo odrezati in utruditi," je bil jasen George.

"Je odličen igralec, je All-Star igralec. Za franšizo Dallasa je to izjemen talent in bo njihov obraz dolgo časa," je bil jasen Georgov soigralec Lou Williams, ki se je strinjal s trenerjem Clippersov Docom Riversom, da je tekmo odločila izjemna obramba Kalifornijcev. "Odlično smo igrali v obrambi, otežili smo jim delo v napadu, niso mogli priti do odprtih in udobnih metov za tri točke. Izvrstno smo odigrali," je še pristavil Williams. In kaj je bil ključ od zaustavitve Dončića? "Imamo nekaj izjemnih posameznikov v obrambi. Nismo mu dali dihati, otežili smo mu delo in mu preprečili, da bi prišel v ritem," je prepričan Williams, sicer najboljši šesti igralec preteklih dveh sezon lige NBA.

MVP

Z izbranimi besedami je o Dončiću v Dallasu govoril tudi Kawhi Leonard, ki je še nedavno s Torontom osvojil šampionski prstan. "Igra na zelo visoki ravni. Je odličen igralec, poveljuje svoje ekipi," je izpostavil Leonard. Doc Rivers je dejal, da je težko verjeti, da je Dončić tako zelo mlad. "Ni mlad ... predobro igra, da bi bil star toliko, kot pač že je," se je z resnim tonom pošalil trener Clippersov.