Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Najprej obdaril trenerja, nato blestel na igrišču, na koncu izzval legendo

Los Angeles, 21. 02. 2026 07.53 pred 47 minutami 2 min branja 10

Avtor:
M.D. STA
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so se po premoru zaradi tekme zvezd All-Star vrnili na parket in v ligi NBA na mestnem derbiju s 125:122 premagali Clippers. Slovenski as Luka Dončić je v zadnjih petih minutah razburljive tekme dosegel 12 točk, tekmo pa je končal z 38 točkami, šestimi skoki in 11 podajami, ukradel je tudi tri žoge. Blestel pa je tudi izven igrišča.

Luka Dončić se je pred tekmo spomnil igrivega besednega obračuna s svojim trenerjem JJ Redickom na eni od prejšnjih tekem, ki jo je Slovenec zaradi poškodbe spremljal s klopi. Američan in Dončićev nekdanji trener je slovenskega reprezentanta zbadal, da njegova jakna spominja na bluzo. Dončić je Redicka presenetil z darilom, enako jakno kot jo je nosil takrat. "Vem, da si želiš biti kot jaz," je Dončić šaljivo pripomnil svojemu trenerju, ki je takoj vprašal kdo je bil lepši v tej jakni. Dončić mu je hitro odgovoril: "Jaz!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Blestel na mestnem obračunu

Jezerniki so na četrtem in obenem zadnjem medsebojnem dvoboju rednega dela sezone po napeti končnici slavili zmago in izenačili razmerje moči v mestu na 2:2.

Po dolgem času je za Lakers zaigrala popolna zvezdniška zasedba. Dončić, LeBron James in Austin Reaves so skupaj igrali šele enajstič na 55 tekmah to sezono.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvi strelec lige Dončić, ki je pred tem izpustil štiri tekme zaradi poškodbe, na tekmi zvezd pa odigral le pet minut in dosegel dve točki, je tudi tokrat blestel z 38 točkami, od tega je zadel osem trojk.

Preberi še Lakersi leteli na krilih Luke Dončića in premagali mestne tekmece

"Lepo je, da smo spet igrali vsi trije. Končno smo zdravi, zdaj pa moramo najti način, da izkoristimo svoj potencial. Moramo iti iz tekme v tekmo," je po zmagi povedal Dončić.

Zbadal tudi legendo

Po tekmi je Dončić tudi čestital legendarnemu nekadnjemu košarkarju Charlesu Barkleyju za njegov 63. rojstni dan. Ameriški novinar ga je vprašal, kdo bi bil boljši, če bi se Slovenec in Američan soočila v svojih najboljših letih. Vedno samozavestni Dončić ni okleval z odgovorom: "'Skuhal' bi ga, zagotovo. Mislim, da bi veliko govorila. Oba veliko zmerjava nasprotnike in mislim, da bi bilo zelo zabavno."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub zdravstvenim težavam zadnje tedne v taboru jezernikov pa so ti po 34. zmagi v sezoni na petem mestu v zahodni konferenci, mesto pred Minnesota Timberwolves. Naslednja tekma jih čaka v nedeljo, ko bodo doma gostili Boston.

luka dončić los angeles lakers nba los angeles clippers

Lakersi leteli na krilih Luke Dončića in premagali mestne tekmece

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bobiv
21. 02. 2026 10.06
Bravo Luka!
Odgovori
0 0
Aist 48
21. 02. 2026 10.05
Dogodivščine in opisi akcij kot v najboljših partizanskih filmih!,
Odgovori
+0
1 1
lcePower
21. 02. 2026 09.21
Odkar se je razsel z zarocenko igra kot prerojen
Odgovori
-8
1 9
royayers
21. 02. 2026 09.23
bluziš
Odgovori
+4
5 1
oježeš
21. 02. 2026 09.55
Pa res dobro živiš od tračev v medijih.
Odgovori
+2
2 0
Kaimlplut
21. 02. 2026 09.16
kaj pišeš prvi nekdanji trener pol njegov trener ....hallllo
Odgovori
-3
0 3
Anion6anion
21. 02. 2026 09.05
Ena tekma , pet novic . Noro
Odgovori
+1
6 5
royayers
21. 02. 2026 09.23
en dan, sto komentarjev. noro
Odgovori
+2
4 2
Volja
21. 02. 2026 08.59
Všeč mi je JJ Redickova osebnost. ✨️🙌
Odgovori
+4
5 1
Deep1
21. 02. 2026 08.54
Dončić spekel čevape in postregel tacose!! 🍻🍻😎
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
vizita
Portal
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
cekin
Portal
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
okusno
Portal
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543