Najprej obdaril trenerja, nato blestel na igrišču, na koncu izzval legendo

Luka Dončić se je pred tekmo spomnil igrivega besednega obračuna s svojim trenerjem JJ Redickom na eni od prejšnjih tekem, ki jo je Slovenec zaradi poškodbe spremljal s klopi. Američan in Dončićev nekdanji trener je slovenskega reprezentanta zbadal, da njegova jakna spominja na bluzo. Dončić je Redicka presenetil z darilom, enako jakno kot jo je nosil takrat. "Vem, da si želiš biti kot jaz," je Dončić šaljivo pripomnil svojemu trenerju, ki je takoj vprašal kdo je bil lepši v tej jakni. Dončić mu je hitro odgovoril: "Jaz!"

Blestel na mestnem obračunu

Jezerniki so na četrtem in obenem zadnjem medsebojnem dvoboju rednega dela sezone po napeti končnici slavili zmago in izenačili razmerje moči v mestu na 2:2. Po dolgem času je za Lakers zaigrala popolna zvezdniška zasedba. Dončić, LeBron James in Austin Reaves so skupaj igrali šele enajstič na 55 tekmah to sezono.

Prvi strelec lige Dončić, ki je pred tem izpustil štiri tekme zaradi poškodbe, na tekmi zvezd pa odigral le pet minut in dosegel dve točki, je tudi tokrat blestel z 38 točkami, od tega je zadel osem trojk.

"Lepo je, da smo spet igrali vsi trije. Končno smo zdravi, zdaj pa moramo najti način, da izkoristimo svoj potencial. Moramo iti iz tekme v tekmo," je po zmagi povedal Dončić.

Zbadal tudi legendo

Po tekmi je Dončić tudi čestital legendarnemu nekadnjemu košarkarju Charlesu Barkleyju za njegov 63. rojstni dan. Ameriški novinar ga je vprašal, kdo bi bil boljši, če bi se Slovenec in Američan soočila v svojih najboljših letih. Vedno samozavestni Dončić ni okleval z odgovorom: "'Skuhal' bi ga, zagotovo. Mislim, da bi veliko govorila. Oba veliko zmerjava nasprotnike in mislim, da bi bilo zelo zabavno."

