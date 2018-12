Najslabša predstava Dončića v NBA karieri, ki je kralju Jamesu 'podelil dve banani'

Na prvi medsebojni tekmi Dallas in Lakersov, so se Luki Dončićuuresničile otroške sanje. Po tekmi je namreč prejel podpisan dres LeBrona Jamesa, tekmo pa so v napeti končnici dobili košarkarji iz Los Angelesa. In tudi druga tekma v sezoni je pripadla 'jezernikom'. Ti so v domačem Staples Centru tokrat slavili s 114:103, Luka pa je imel zelo slab večer. Ljubljančan ob desetem porazu v sezoni ni imel svojega večera. Prispeval je zgolj 6 točk, kar je najmanj, od kar igra v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. V gostujočih vrstah je bil z 29 točkami najbolj razpoložen igralec Harrison Barnes. V domačih vrstah pa je z 28 točkami blestel LeBron James, ki pa je med tekmo v enem napadu prejel kar dve 'banani' s strani Dončića.

Dvojna blokada Dončiča nad LeBronon Jamesom: