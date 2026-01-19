Naslovnica
Košarka

Najstnik med špansko elito spet opozoril na svoj razkošni talent

Ljubljana, 19. 01. 2026 17.11 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Stefan Joksimović

Mladi slovenski košarkarski reprezentant Stefan Joksimović je odlično izkoristil minute v dresu Baskonie. Ljubljančan, ki je rped dvema mesecema dopolnil 17 let, vse bolj opozarja nase in opravičuje napovedi strokovnjakov po svetu, da gre za enega največjih draguljev svoje generacije v regiji. In tudi širše. Sin nekdanjega reprezentanta Nebojše Joksimovića je navdušil minuli konec tedna na Pirenejskem polotoku, kjer nastopa v dresu evroligaša Baskonie.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V španski ACB ligi je bil odigran 16. krog prvenstva. Baskonia je z visoko zmago 130:85 nad Manreso skočila na peto mesto lestvice ter si hkrati zagotovila nastop v kraljevem pokalu. Poleg Baskonie in domače Valencie so si vozovnico že priigrali Real, Barcelona, Murcia, Joventut in Unicaja. 

Stefan Joksimović je že debitiral v dresu članske
Stefan Joksimović je že debitiral v dresu članske
FOTO: Damjan Žibert

Za zadnje osmo mesto v igri ostajata Tenerife in Bilbao. Za mladim slovenskim reprezentantom Stefanom Joksimovićem je odličen vikend. Najprej je v dresu razvojne ekipe španskega evroligaša za zmago 101:87 nad Carbajoso zabeležil 21 točk, tri skoke in tri podaje. Nato pa svoj razkošen talent pokazal tudi v prvem moštvu Baskonie. Proti Manresi je igral 18 minut ter navdušil z 12 točkami, skokom in tremi podajami.

Preberi še

Ljubljančan, ki je novembra lani dopolnil 17 let, je bil poleti na druženju z vrstniki na NBA taboru v Manchestru, ki ga je zaključil s priznanjem za najkoristnejšega košarkarja. Popularni MVP. To se ni zgodilo prvič, da bi (je) Ljubljančan opozoril širšo košarkarsko javnost. Projekta "košarka brez meja", ki je v organizaciji lige NBA in razvojnega oddelka Fibe potekal na Otoku, se je udeležilo okoli 100 "gimnazijskih" košarkarjev iz več kot 30 držav. Priznanje MVP za najkoristnejšega posameznika pa je prejel prav mladi Slovenec.

'Predobro smo plačani, da bi se izgovarjali na naporen urnik'

