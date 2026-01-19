Najstnik med špansko elito spet opozoril na svoj razkošni talent

V španski ACB ligi je bil odigran 16. krog prvenstva. Baskonia je z visoko zmago 130:85 nad Manreso skočila na peto mesto lestvice ter si hkrati zagotovila nastop v kraljevem pokalu. Poleg Baskonie in domače Valencie so si vozovnico že priigrali Real, Barcelona, Murcia, Joventut in Unicaja.
Za zadnje osmo mesto v igri ostajata Tenerife in Bilbao. Za mladim slovenskim reprezentantom Stefanom Joksimovićem je odličen vikend. Najprej je v dresu razvojne ekipe španskega evroligaša za zmago 101:87 nad Carbajoso zabeležil 21 točk, tri skoke in tri podaje. Nato pa svoj razkošen talent pokazal tudi v prvem moštvu Baskonie. Proti Manresi je igral 18 minut ter navdušil z 12 točkami, skokom in tremi podajami.
Ljubljančan, ki je novembra lani dopolnil 17 let, je bil poleti na druženju z vrstniki na NBA taboru v Manchestru, ki ga je zaključil s priznanjem za najkoristnejšega košarkarja. Popularni MVP. To se ni zgodilo prvič, da bi (je) Ljubljančan opozoril širšo košarkarsko javnost. Projekta "košarka brez meja", ki je v organizaciji lige NBA in razvojnega oddelka Fibe potekal na Otoku, se je udeležilo okoli 100 "gimnazijskih" košarkarjev iz več kot 30 držav. Priznanje MVP za najkoristnejšega posameznika pa je prejel prav mladi Slovenec.
