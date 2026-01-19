Najstnik med špansko elito spet opozoril na svoj razkošni talent

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V španski ACB ligi je bil odigran 16. krog prvenstva. Baskonia je z visoko zmago 130:85 nad Manreso skočila na peto mesto lestvice ter si hkrati zagotovila nastop v kraljevem pokalu. Poleg Baskonie in domače Valencie so si vozovnico že priigrali Real, Barcelona, Murcia, Joventut in Unicaja.

Stefan Joksimović je že debitiral v dresu članske FOTO: Damjan Žibert

Za zadnje osmo mesto v igri ostajata Tenerife in Bilbao. Za mladim slovenskim reprezentantom Stefanom Joksimovićem je odličen vikend. Najprej je v dresu razvojne ekipe španskega evroligaša za zmago 101:87 nad Carbajoso zabeležil 21 točk, tri skoke in tri podaje. Nato pa svoj razkošen talent pokazal tudi v prvem moštvu Baskonie. Proti Manresi je igral 18 minut ter navdušil z 12 točkami, skokom in tremi podajami.